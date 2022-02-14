"Не все залежить від України". Зеленський про членство в НАТО

20 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Український президент досі підкреслював, що майбутнє України - в Альянсі

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна, як і раніше, прагне членства в НАТО, але "не все залежить від України".

Так він відреагував на питання про резонансну заяву посла України в Британії Вадима Пристайка, яку той зробив напередодні. В інтерв'ю BBC дипломат заявив, що Україна може відмовитися від вступу в НАТО через зовнішній тиск.

"Всі крапки над і, на жаль, я поки що розставити не можу, оскільки не все залежить від України", - сказав президент Зеленський під час пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"Ми розуміємо що членство в НАТО, ми б хотіли, і так, це було б забезпечення нашої безпеки... Що стосується заяви нашого посла, відповідь МЗС вже була офіційна. Вона була правильна, виважена, предметна", - заявив Зеленський.

На думку Зеленського, зараз багато лідерів "натякають Україні, що можна не ризикувати і не підіймати постійно питання членства в НАТО".

"Питання в іншому - з ким Україна має іти по цьому шляху. А, може, дійсно, ця історія для нас, наче мрія... Ми повинні рухатися тим шляхом, який ми обрали. А куди цей шлях доведе, і коли - подивимось", - додав Зеленський.

Скандальна заява

Автор фото, УНІАН

Резонансну заяву посол зробив в програмі BBC Radio 5 Live.

На запитання ведучого, чи може Україна розглянути варіант не вступати в НАТО, Вадим Пристайко відповів: "Ми могли б".

Дипломат уточнив, що "враховуючи ту загрозу, яка є", Україна могла б бути вимушеною піти на такий крок.

Тоді ведучий уточнив, чи справді посол мав на увазі, що Україна може відмовитися від вступу в НАТО.

"Так, ви праві, це те, що записано в нашій Конституції, - заявив він. - Я зараз частково йду проти головного документа, що ми маємо. Коли я кажу це, (я маю на увазі - Ред.) що ми гнучкі, намагаючись знайти найкращий вихід. Якщо нам доведеться пройти через якісь серйозні поступки, це те, що ми можемо зробити. Безперечно".

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Згодом посол запевнив, що не мав на увазі, що Україна планує відмовитись від євроатлантичних амбіцій.

Міністерство закордонних справ України підкреслило, що дипломата не так зрозуміли, а пізніше додали, що заява посла - "невдале формулювання".

Водночас МЗС визнало, що "заради миру і збереження життів наших громадян Україна готова йти на будь-які формати діалогів з країнами та міжнародними організаціями".

У міністерстві кажуть, що найкращою гарантією безпеки було б негайне прийняття України до Альянсу, але "загрози Україні існують тут і зараз, відтак пошук відповіді на питання гарантій стає фундаментальним нагальним завданням".

В офісі президента запевнили, що євроатлантичний курс України - незмінний та закріплений в Конституції.

"Пан посол використав слово "гнучкість". Думаю, варто дати йому можливість пояснити, що саме він мав на увазі, перш ніж робити якісь висновки, особливо такі гучні", - заявив прессекретар президента Сергій Никифоров.