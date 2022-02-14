Пристайко: "На захід від нас - НАТО, на схід - Росія"

26 хвилин(и) тому

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко не виключив можливості відмови країни від вступу в НАТО, якщо її до цього змусять обставини.

Ці слова викликали настільки великий резонанс, що на те саме запитання Пристайку довелося відповідати ще й наступного дня.

Офіс президента Володимира Зеленського наполягає, що євроатлантичний курс України незмінний та закріплений в Конституції.

Пропонуємо фрагменти відповідей посла в ефірі двох програм BBC.