Пристайко: "На захід від нас - НАТО, на схід - Росія"
Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко не виключив можливості відмови країни від вступу в НАТО, якщо її до цього змусять обставини.
Ці слова викликали настільки великий резонанс, що на те саме запитання Пристайку довелося відповідати ще й наступного дня.
Офіс президента Володимира Зеленського наполягає, що євроатлантичний курс України незмінний та закріплений в Конституції.
Пропонуємо фрагменти відповідей посла в ефірі двох програм BBC.
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