"З нами ведуть війну на всіх фронтах": Зеленський оголосив 16 лютого Днем єднання

43 хвилин(и) тому

Автор фото, Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська влада "чітко розуміє всі виклики", які стоять перед державою і готова до них. Він також оголосив 16 лютого Днем єднання.

"Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його днем Єднання. Відповідний Указ вже підписаний. Цього дня ми вивісимо національні прапори, вдягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність", - ідеться у його зверненні до українців, оприлюдненому ввечері 14 лютого.

Раніше іноземні ЗМІ з посиланням на власні джерела в силових відомствах США повідомляли, що наступ на Україну може початися вже 16 лютого.

"Нас лякають великою війною і вкотре призначають дату воєнного вторгнення. Це вже не перший раз. З нами системно ведуть війну на всіх фронтах", - заявив у зверненні Зеленський, згадавши про військовий, дипломатичний, енергетичний та інформаційний тиск на Україну.

Однак він запевнив, що українська влада чітко розуміє "всі виклики, які стоять перед нами, і що з ними робити".

"Ми розуміємо всі ризики... Ми постійно слідкуємо за ситуацією, прораховуємо різні сценарії, готуємо достойні відповіді на всі можливі агресивні дії", - сказав він.

"Ми чітко знаємо, де поруч з нашим кордоном чужа армія, її чисельність, локації, оснащення та плани. Нам є, що протиставити", - наголосив президент.

"Ситуація під контролем"

Автор фото, European PressPhoto Agency Підпис до фото, Український солдат на сході України

Перед тим секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов також заявив, що українські силові структури не бачать ймовірності того, що найближчими днями може початися масштабне вторгнення з боку Росії.

"Ситуація перебуває абсолютно під контролем. Більш того - ми на сьогоднішній день не бачимо, що широкомасштабний наступ Російської Федерації може відбуватися або 16-го, або 17-го числа. Ми цього не бачимо", - сказав він після зустрічі з представниками Верховної Ради.

Україна, за його словами, також не планує закривати свій повітряний простір для цивільної авіації. Для цього теж немає жодних підстав, сказав Данілов.

"Ми небо наше не закриваємо, і закривати на сьогоднішній день не збираємося, і немає для цього тих чи інших підстав", - наголосив він.

Напруга набула апогею наприкінці минулого тижня.

11 лютого слідом за США західні країни одна за одною оголосили наполегливу вимогу до своїх громадян негайно залишити Україну через можливе вторгнення Росії.

Джо Байден у розмові з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що атака Росії на Україну може початися "найближчими днями".

Радник президента США Джейк Салліван припустив, що вторгнення Росії може початися з ракетних ударів.

Іноземні ЗМІ з посиланням на власні джерела в силових відомствах повідомляли, що наступ на Україну може початися вже 16 лютого.

Росія заперечує, що планує вторгнення, незважаючи на те, що біля українського кордону вона вже зосередила понад сто тисяч військовослужбовців.

"Шанс є завжди". Що сказали Путіну Лавров і Шойгу

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Президент Росії Володимир Путін тим часом зустрівся з головою російського МЗС Сергієм Лавровим та міністром оборони Сергієм Шойгу.

Лавров заявив, що Росія і НАТО ще мають шанс домовитися, і треба продовжувати переговори, а Шойгу - що російські навчання частково завершаться незабаром.

"Ми вже не раз казали, що попереджаємо про неприпустимість нескінченних розмов щодо питань, які потребують вирішення сьогодні. Але все-таки, мабуть, як голова МЗС, я маю сказати, що шанс є завжди", - цитує Лаврова "Інтерфакс".

"На даному етапі я запропонував би їх (переговори - Ред.) продовжувати та нарощувати", - заявив він.

За словами Лаврова, США та НАТО готові обговорювати з Росією деякі аспекти гарантій безпеки.

Він зазначив, що перша частина американської відповіді не задовольняє Росію, але друга здалася російській стороні більш конструктивною:

"У ній передбачені досить конкретні заходи з вирішення проблем ракет середньої і меншої дальності наземного базування після того, як американці зруйнували відповідний договір. Там же є конкретні пропозиції з цілої низки заходів зниження військових ризиків, заходів довіри та військової транспарентності".

Глава міноборони Сергій Шойгу на зустрічі з Путіним оголосив, що частина навчань, які наразі проводять російські збройні сили, завершиться найближчим часом.

"Хочу ще раз повторити, що навчання пройдуть, якусь частину з них завершено, якась завершується, щось слід ще виконати з урахуванням масштабу рішень, які були сплановані, які були розпочаті за вашими дорученнями в грудні", - заявив Шойгу.