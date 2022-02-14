Директорка фондової біржі погоджувала свої рішення з гімалайським йогом. Скандал в Індії

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Читра Рамкрішна радилася зі своїм духовним наставником з усіх важливих питань

Колишня виконавча директорка найбільшої фондової біржі Індії, Читра Рамкрішна, ухвалювала фінансові рішення під керівництвом йога, свого духовного наставника, що мешкає в Гімалаях.

Як оголосила за результатами свого розслідування Рада з цінних паперів та бірж Індії (SEBI), Рамкрішна регулярно відправляла своєму гуру бізнес-плани, порядок денний засідань рад директорів та прогнози фінансових аналітиків.

Рада з цінних паперів заявила, що цей йог фактично керував фондовою біржею, а колишня директорка просто була "маріонеткою в його руках".

Подробиць не так багато, але якщо вірити SEBI, то пані Рамкрішна зустріла свого духовного гуру на березі річки Ганг років 20 тому і відтоді, за словами самої порушниці правил, "неодноразово зверталася до нього за порадою з багатьох особистих та професійних". питань.

При цьому вона не вважає, що вчинила погано: "Керівники вищої ланки, - сказала вона, - часто звертаються за неформальними порадами до наставників, або великих фахівців у своїй галузі. Я вірила, що його нагляд допомагає мені краще вести справи".

ВВС спробувала зв'язатися з гуру, написавши йому на електронну адресу, вказану в розслідуванні SEBI, але відповіді поки що немає. Як немає і жодних інших відомостей, за якими його можна було б упізнати, крім того, що він живе десь у Гімалаях.

Пані Рамкрішна пішла з посади директора біржі у 2016 році, пославшись на особисті причини. Тепер SEBI оштрафував її на 30 млн. рупій (близько 400 тис. доларів США)

За словами бізнес-кореспондента ВВС в Індії Нікхіла Інамдара, соцмережі переповнені коментарями, в яких два найпоширеніші висловлювання - це "незбагненно" і "неможливо повірити".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Історія про те, що духовний гуру керував фондовою біржею, викликала такий резонанс, що не виключено, владі доведеться провести ще одне ретельніше розслідування, а також знайти цього таємничого гуру і поговорити з ним особисто

Люди, звичайно, вражені, але також і обурені, і вважають, що винуватця скандалу відбулася легким штрафом, тоді як взагалі за таке треба було б порушувати кримінальну справу.

Другий момент, який нікому не дає спокою: хто цей гуру і де його можна знайти? Погодьтеся, що Гімалаї - адреса не зовсім точна.