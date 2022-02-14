Директорка фондової біржі погоджувала свої рішення з гімалайським йогом. Скандал в Індії
Колишня виконавча директорка найбільшої фондової біржі Індії, Читра Рамкрішна, ухвалювала фінансові рішення під керівництвом йога, свого духовного наставника, що мешкає в Гімалаях.
Як оголосила за результатами свого розслідування Рада з цінних паперів та бірж Індії (SEBI), Рамкрішна регулярно відправляла своєму гуру бізнес-плани, порядок денний засідань рад директорів та прогнози фінансових аналітиків.
Рада з цінних паперів заявила, що цей йог фактично керував фондовою біржею, а колишня директорка просто була "маріонеткою в його руках".
Подробиць не так багато, але якщо вірити SEBI, то пані Рамкрішна зустріла свого духовного гуру на березі річки Ганг років 20 тому і відтоді, за словами самої порушниці правил, "неодноразово зверталася до нього за порадою з багатьох особистих та професійних". питань.
При цьому вона не вважає, що вчинила погано: "Керівники вищої ланки, - сказала вона, - часто звертаються за неформальними порадами до наставників, або великих фахівців у своїй галузі. Я вірила, що його нагляд допомагає мені краще вести справи".
ВВС спробувала зв'язатися з гуру, написавши йому на електронну адресу, вказану в розслідуванні SEBI, але відповіді поки що немає. Як немає і жодних інших відомостей, за якими його можна було б упізнати, крім того, що він живе десь у Гімалаях.
Пані Рамкрішна пішла з посади директора біржі у 2016 році, пославшись на особисті причини. Тепер SEBI оштрафував її на 30 млн. рупій (близько 400 тис. доларів США)
За словами бізнес-кореспондента ВВС в Індії Нікхіла Інамдара, соцмережі переповнені коментарями, в яких два найпоширеніші висловлювання - це "незбагненно" і "неможливо повірити".
Люди, звичайно, вражені, але також і обурені, і вважають, що винуватця скандалу відбулася легким штрафом, тоді як взагалі за таке треба було б порушувати кримінальну справу.
Другий момент, який нікому не дає спокою: хто цей гуру і де його можна знайти? Погодьтеся, що Гімалаї - адреса не зовсім точна.