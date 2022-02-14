Пристайко пояснив слова про НАТО, Шольц у Києві перед Москвою. Теленовини ВВС

31 хвилин(и) тому

У випуску 14 лютого:

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко припустив, що задля уникнення війни зараз Україна могла б гіпотетично не порушувати питання про членство в НАТО. Реакція з Києва, Москви і західних столиць не забарилася. То що саме мав на увазі посол? Він пояснив у коментарі ВВС News Україна.

Канцлер Німеччини долучається до дипломатичних зусиль, спрямованих на те, щоб відвернути загрозу війни. Чи зуміє Олаф Шольц те, що не вдалося Макрону і Джонсону?

А в Україні тим часом налаштовані спокійно і рішуче. Репортаж із Маріуполя, де навіть пенсіонери вчаться користуватися зброєю, щоб обороняти свою землю.

#посолпристайко #візитшольца #маріуполь

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