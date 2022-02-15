Надія на дипломатію все ще є, вважають Джонсон і Байден

45 хвилин(и) тому

Автор фото, TASS/Getty Images Підпис до фото, Росія каже, що деякі з її військових навчань уже завершуються

Лідери США та Великої Британії сказали, що надія на дипломатичне вирішення кризи на кордонах України все ще є, однак застерегли, що ситуація залишається крихкою.

У ході 40-хвилинної розмови Джо Байден і Борис Джонсон погодились, що домовитись все ще можливо, попри неодноразові попередження про неминучі військові дії Росії.

Росія завжди заперечувала плани вторгнення в Україну, однак зосередила на українському кордоні понад 100 тисяч військових.

У понеділок російський міністр закордонних справ заявив, що дипломатії "ще далеко до виснаження".

Більш ніж десять країн попросили своїх громадян залишити Україну, а США повідомили, що повітряне бомбардування може початись "будь-коли".

Але під час розмови президент США Джо Байден та британський прем'єр-міністр Борис Джонсон сказали, що залишається "вирішальне вікно" для дипломатії та Росії, щоб та могла відступити від ворожих намірів щодо України, зазначається у заяві Даунінг-стрит за результатами перемовин двох політиків.

"Лідери підкреслили, що будь-яке подальше вторгнення в Україну призведе до затяжної кризи для Росії, що матиме далекосяжну шкоду як для Росії, так і для всього світу", - йдеться у заяві.

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Джонсон сказав, що Велика Британія готова зробити все можливе для допомоги, на що Байден відповів: "Ми нікуди не підемо без вас, друже".

Прем'єр Джонсон сподівається провести у вівторок зустріч з комітетами, щоб обговорити відповідь Британії на ситуацію.

Напередодні президент України Володимир Зеленський у своїй промові заявив, що українська влада "чітко розуміє всі виклики", які стоять перед державою і готова до них.

Однак він зазначив, що хоче вирішити проблеми через перемовини та дипломатію, а також оголосив 16 лютого Днем єднання.

Раніше іноземні ЗМІ з посиланням на власні джерела в силових відомствах США повідомляли, що наступ на Україну може початися вже 16 лютого.

Москва зосередила біля кордону з Україною понад 100 тисяч військових, а також висунула вимоги до США та НАТО припинити розширення на схід та ніколи не приймати в альянс Україну.

Захід твердить, що РФ планує напад на Україну, але сама Росія це заперечує. У неділю американські чиновники заявили, що Росія стягнула до кордону 70% військових і техніки, необхідних для повномасштабного вторгнення.