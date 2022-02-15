"Побачимо - повіримо". Кулеба і ОП оцінили заяву Росії про відведення військ від кордонів

1 година тому

Автор фото, Уніан

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба хоче побачити докази відведення російських військ, і лише після того можна буде говорити про деескалацію.

"З Російської Федерації постійно лунають різні заяви, тому у нас вже є правило: побачимо, тоді повіримо. Побачимо відведення - повіримо у деескалацію", - сказав Кулеба під час брифінгу.

Напередодні міноборони РФ повідомили, що війська південного та західного військових округів, які межують з Україною, почали повертатись у місця постійної дислокації після навчань.

Південний військовий округ межує зі східними областями України та охоплює анексований Крим, а західний - межує з північними областями України.

"Безпекова ситуація залишається напруженою, але повністю контрольованою. Україна готова до будь-якого розвитку подій", - сказав Кулеба на брифінгу у вівторок.

"Нам дійсно вдалось стримати Росію від будь-якого подальшого загострення, і ви бачите, що середина лютого, а дипломатія продовжує працювати", - додав він.

У коментарі ВВС News Україна радник голови офісу президента Михайло Подоляк оцінив можливий відвід військ як позитивний сигнал.

"Появу новин про те, що частина російських підрозділів відходить із районів поблизу наших кордонів до місць постійної дислокації, можна розглядати як перший сигнал про можливу нормалізацію ситуації", - вважає Подоляк.

Але, за його словами, щоб справді можна було констатувати нормалізацію, відповідні служби України та партнерів мають її реально побачити, оцінити масштаб повернення російських підрозділів до місць постійної дислокації.

"Перший крок завжди важливий, але набагато важливіше довести завдання до повного виконання. Звичайно, ми уважно спостерігаємо за ситуацією та зробимо відповідні висновки. Часткове зниження інформаційного напруження, яке деструктивно впливає на наше економічне становище, вже можливе", - заявив Подоляк.

Західні країни поки що не прокоментували заяву Росії щодо відведення військ. Підтвердження слів російських військових з незалежних джерел наразі немає.