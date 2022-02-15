Вчені знайшли нові ефективні ліки від мігрені: зелене світло

55 хвилин(и) тому

Автор фото, University of Arizona, College of Medicine

Людям, які страждають від мігрені, може допомогти новий спосіб лікування, запропонований командою американських учених.

Клінічні випробування, проведені в Медичному коледжі Університету Аризони, показали, що частоту та інтенсивність хронічного головного болю у пацієнтів можна знизити за допомогою регулярного опромінення зеленим світлом.

Результати експерименту опубліковані в журналі Cephalalgia, який видає Міжнародне товариство головного болю - благодійна організація зі штаб-квартирою в Лондоні, яка об'єднує кілька тисяч вчених із трьох десятків країн.

Усього за два з половиною місяці подібної терапії (по 2 години опромінення щодня) частота головного болю у більшості учасників експерименту знизилася щонайменше вдвічі.

За словами провідного автора дослідження, професора нейрохірургії Медичного коледжу Мохаба Ібрагіма, вперше в історії проведені клінічні випробування оцінювали фототерапію (тобто лікування світлом) як засіб боротьби з хронічним головним болем. І результати експерименту перевершили всі його очікування.

"Як лікарю-практику ці результати дають мені велику надію, - заявив він. - Фактично у мене з'явився ще один, додатковий метод лікування мігрені - одного з найскладніших неврологічних розладів".

За даними ВООЗ, мігрень - "болісний стан, який позбавляє можливостей нормально функціонувати" - є одним із найпоширеніших розладів нервової системи, від якого страждають до 1 млрд людей у ​​всьому світі. А у 1,7-4% дорослого населення планети голова болить щонайменше 15 днів щомісяця.

Живильний зелений

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Мігрень далеко не завжди піддається медикаментозному лікуванню, а сильні знеболювальні викликають у багатьох пацієнтів серйозні побічні ефекти.

Тому для лікування хронічного головного болю використовують і техніку медичного гіпнозу, і когнітивно-поведінкову психотерапію, й уколи ботоксу, й інші методики.

Фототерапію проти мігрені досі не застосовували, хоча загалом терапевтичні властивості світла медикам давно добре відомі. Зокрема, низка клінічних випробувань показала, що направлене світлове випромінювання певної довжини хвилі може прискорити загоєння ран, зменшити біль при порушенні роботи лицьових суглобів тощо.

Провівши попередні випробування на щурах, вчені Університету Аризони переконалися в тому, що синє і зелене світло чинило на піддослідних тварин болезаспокійливу дію, знімаючи хронічний біль, спричинений різними розладами нервової системи.

Оскільки цей терапевтичний ефект повністю пропадав, якщо щурам зав'язували очі, вчені були змушені дійти невтішного висновку, що лікувальні властивості світла обумовлені саме його зоровим сприйняттям.

Відібравши 60 добровольців, дослідники розбили їх на дві рівні групи і видали кожному по світлодіодній стрічці. Волонтерам з експериментальної групи дісталися зелені випромінювачі, решті учасників - з групи контролю - звичайні, що дають звичне денне світло.

Всім учасникам дали вказівку протягом 10 тижнів щодня проводити по дві години у кімнаті, освітленій виключно виданим їм приладом. А після закінчення цього терміну порівняли результати обох груп.

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Різниця виявилася разючою. Щоденне опромінення волонтерів зеленим світлом майже на дві третини зменшило як частоту головного болю (60%), так і його інтенсивність (з 8 до 3,2 за десятибальною шкалою). При цьому у переважної більшості учасників прояви мігрені знизилися щонайменше вдвічі.

Самопочуття учасників експерименту, яким видали зелені світлодіоди, покращилося настільки помітно, що майже всі з них (за винятком одного волонтера) з радістю погодилися забрати лікувальні лампочки.

Тоді терапевтичний ефект вирішили перевірити й на волонтерах із контрольної групи. Їм дали кілька тижнів відпочити від ламп денного світла, а потім попросили провести експеримент ще раз - протягом тих самих 10 тижнів, тільки тепер уже з використанням зеленого освітлення. Результат виявився тим самим.

"Використання немедикаментозної терапії на кшталт опромінення зеленим світлом може надати величезну допомогу багатьом пацієнтам, які або не хочуть приймати ліки, або на них не реагують", - пише ще один розробник експерименту, професор відділення анестезіології та фармакології Медичного коледжу Амол Патвардан.

"Додаткова перевага нашого підходу полягає у повній відсутності у нього побічних ефектів. Більше того, ця терапія, мабуть, навіть покращує сон та інші показники якості життя", - зазначає він.

Як повідомляє сайт Університету Аризони, до професора Ібрагіма вже почали звертатися лікарі з Європи, Азії та Африки з проханням надати їм точні параметри освітлення, використаного в експерименті.

"Всім відомо, що коштують світлодіоди дуже недорого, тому цей варіант лікування варто як мінімум спробувати, - запевняє професор. - Особливо тим, хто живе в місцях, де ресурси обмежені і людям доводиться двічі подумати, перш ніж витратити гроші на ліки".