Росія відводить частину військ від українських кордонів - міноборони РФ

24 хвилин(и) тому

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Війська південного та західного військових округів, які межують з Україною, почали повертатись у місця постійної дислокації вже у вівторок, 15 лютого.

Про це, як передають російські державні агенції ТАСС та РИА Новости, повідомив офіційний представник міноборони РФ, генерал-майор Ігор Конашенков.

Війська їдуть додому?

"Підрозділи південного та західного військових округів, які виконали завдання, вже розпочали завантаження на залізничний та автомобільний транспорт і сьогодні почнуть рух до своїх військових гарнізонів. Окремі підрозділи здійснять марші своїм ходом у складі військових колон", - сказав Конашенков.

Південний військових округ межує зі східними областями України та охоплює анексований Крим, а західний - межує з північними областями України.

Він додав, що й інші війська поступово із закінченням "заходів бойової підготовки, як і завжди, здійснять марші комбінованим способом до пунктів постійної дислокації".

Конашенков каже, що військові аташе з питань оборони при посольствах іноземних держав у Білорусії спостерігатимуть за останнім етапом російсько-білоруських навчань "Союзна рішучість" на полігоні Обуз-Леснєвський. Це станеться 19 лютого.

"На розіграш практичних дій як спостерігачі запрошені військові аташе з питань оборони при посольствах іноземних держав у Республіці Білорусь та представники ЗМІ", - сказав він.

Він не уточнив, чи почне Росія виводити війська з Білорусі після цього.

Напад 16 лютого?

Останні місяці через скупчення російських військ на кордонах України західні лідери заявляли про можливе вторгнення Росії в Україну.

За даними розвідок, навколо України зібрали близько 130 тисяч російських військових.

11 лютого президент США Джо Байден заявив, що вторгнення може статись у найближчі дні.

А американські ЗМІ, посилаючись на дані розвідки, вказували, що напад може статись 15 чи 16 лютого.

Через це низка західних посольств, зокрема США, евакуюються з Києва, а частина дипломатів переїздить до Львова.

США та низка західних країн закликали своїх громадян негайно покинути Україну.

14 лютого у зверненні до народу Володимир Зеленський заявив, що українська влада "чітко розуміє всі виклики", які стоять перед державою і готова до них.

Він також оголосив 16 лютого Днем єднання.