Запитань до Аліни Паш усе більше: прикордонники не давали їй довідку про Крим

30 хвилин(и) тому

Автор фото, unian

Аліна Паш, яка виграла у нацвідборі до "Євробачення-2022", могла надати неправдиву довідку організаторам Євробачення про в'їзд до Криму з території України, як того вимагає українське законодавство.

Це випливає із заяви речника державної прикордонної служби Андрія Демченка.

Законодавство України вимагає, щоб громадяни в'їжджали до Криму через наземні пункти пропуску з території України. Переліт з Росії літаком чи суходолом з території Росії заборонені.

14 лютого суспільний мовник звернувся до державної прикордонної служби у зв'язку з отриманою інформацією від громадян щодо можливої підробки командою співачки Аліни Паш довідки про перетин адмінмежі з Кримом.

Аліна Паш раніше "надала гарантії, що не порушувала законодавство України й вимоги конкурсу" заявляли раніше у "Суспільному".

За словами Демченка, державна прикордонна служба України проаналізувала інформацію, що була поширена суспільним мовником України про документ, начебто, наданий відомством фізичній особі для представлення в рамках відбору на Євробачення.

"Повідомляємо, нам не відомо, що це за документ, опублікований мовником, адже підрозділами Держприкордонслужби такий не створювався та під таким номером нікому не надавався", - додав він.

Він сказав, що відомство отримало офіційне звернення від Національної суспільної телерадіокомпанії України щодо підтвердження такого документу.

"Найближчим часом мовник отримає нашу відповідь", - додав речник відомства.

Наглядова рада "Суспільного" збирається на позачергове засідання, щоб розглянути ситуацію, що склалася навколо нацвідбору на "Євробачення". Засідання відбудеться найближчими днями, повідомила у фейсбуці голова наглядової ради Світлана Остапа.

Поки що з Аліною Паш не підписували угоду про участь у конкурсі від імені України.

Сама Аліна Паш в інстаграмі повідомила, що довідку, яку отримало "Суспільне", отримувала не вона особисто, а представник її команди на підставі довіренності від неї, сама співачка начебто хворіла.

Тепер вона подала повторний запит, щоб "отримати таку довідку безпосередньо в свої руки".

"Я буду брати стільки довідок скільки потрібно, аби довести, що я нічого не порушувала, написала Паш. - Я вірю, що кожен з вас розуміє і відчуває силу моєї пісні. Що цей посил має прозвучати на весь світ".

Аліну Паш з піснею "Тіні забутих предків" оголосили представницею України на Євробаченні ще в суботу, 12 лютого.

Але після скандалу з плутаниною у підрахунку голосів також почали з'являтися питання про її поїздки до Росії та виступи в Криму.

Відповідно до правил нацвідбору на Євробачення, учасник має гарантувати, що не виступав в Росії та Криму після березня 2014 року і не планує цього робити у майбутньому.

Що відомо про поїздки Аліни Паш?

Аліні Паш дорікають, що вона у 2015 році відвідувала з виступом Ялту в анексованому Росією Криму, куди нібито прилетіла літаком з Москви. За українським законодавством, порушенням є в'їзд до Криму з Росії.

Окрім того, в мережі є світлини з Аліною Паш на Червоній площі у Москві.

Сама співачка заявила, що до Ялти їздила автобусом та виступала там на приватному заході.

Автор фото, unian

"Ми їздили в Ялту на весілля до українців. Їх там ще досі багато. Я стараюся їх підтримувати, як можу. Моя позиція чітка - у нас вісім років йде війна, Росія - агресор, Крим - це Україна, я їздила в Україну", - сказала співачка в інтерв'ю Суспільному.

За її словами, запрошення на концерти в Росії їй надходили, але жодного разу там вона не виступала.

На Червоній площі у Москві у 2017-му, твердить співачка, вона перебувала як приватна особа.

У соцмережах поширюють скріни з нібито соцмереж Аліни Паш, де вона у худі з написом "Kyiv@ фотографується у Москві, та ще одне фото у куртці з кольорами російського триколору.

Цих фото у соцмережах співачки наразі немає. Аліна Паш раніше розповідала, що фото у Москві - то був пранк, а люди "його не зрозуміли". За словами артистки, її метою було показати, що правильно писати "Kyiv", а не "Kiev".

Чому про це зараз говорять?

Суспільне ще до національного відбору на Євробачення перевіряло, як співачка Аліна Паш їздила до Криму та Росії.

Мовник звертався до державної прикордонної служби, однак там дані про перетин співачкою кордону не надали, бо вони є конфіденційними.

Аліна Паш "надала гарантії, що не порушувала законодавство України й вимоги конкурсу" заявляли раніше у Суспільному.

Проте у понеділок, 14 лютого, мовник оголосив, що проведе ще одну перевірку "у зв'язку з отриманою інформацією від громадян про можливу підробку наданої довідки про перетин державного кордону з Кримом командою Alina Pash".

Автор фото, unian

Прикордонників попросили підтвердити або спростувати підробку документа.

До завершення перевірки з Аліною Паш не будуть підписувати угоду про участь у Євробаченні.

"Ми отримали від її продюсера документ, що вона в'їжджала з боку України… Якщо Суспільне обманули, ми будемо ухвалювати нове рішення", - заявив голова правління UA: Суспільне Микола Чернотицький.

Пан Чернотицький заявив, що якщо виявлять обман, то Аліну Паш дискваліфікують і будуть говорити з артистом, який зайняв друге місце. А це гурт Kalush Orkestra.

Голова правління UA: Суспільне заявив, що йому байдуже ім'я переможця, головне, щоб правила були одинакові для всіх.

Суперечки довкола Євробачення в Україні відбуваються не вперше.

Кілька років тому співачка Maruv не поїхала представляти Україну на конкурс, хоча перемогла у Нацвідборі. Сталося це через її виступи в Росії.