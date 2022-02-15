Найдорожче телешоу: перші кадри серіалу за мотивами "Володаря перснів"

13 хвилин(и) тому

Автор фото, Amazon Prime Video Підпис до фото, Ельфійка Галадріель (Морвед Кларк)

Кіностудія Amazon представила перший трейлер нового серіалу "Володар перснів: Кільця влади", знятого за творами Джона Толкіна про Середзем'я.

Його вважають найдорожчим телешоу з будь-коли створених: бюджет проєкту становить один мільярд доларів.

Події відбуваються у Середзем'ї за тисячі років до "Гоббіта" та "Володаря перснів", показаних у трилогії режисера Пітера Джексона.

Новий фільм розповість історії молодих Галадріель та Елронда, гномів - правителів Кхазад-дума, а також покаже сходження темного володаря Саурона та створення кілець влади.

У 60-секундному трейлері з'являються предки гобітів й багато інших загадкових персонажів.

"Перед королем, перед братством, перед кільцем цієї осені починається нова легенда", - каже трейлер.

Ролик починається з того, що гобіт, якого грає Маркелла Кавена, запитує: "Ви коли-небудь замислювалися над тим, чи є там ще щось?"

"Є дива у цьому світі за межами наших мандрівок. Я відчуваю це!"

Ельфи, гноми та орки також з'являються у міру розвитку подій серед засніжених гір, бурхливих морів та темних лісів.

Юна Галадріель, яку грає Морвед Кларк, чіпляється за крижану скелю, а Галбранд (Чарлі Вікерс), схоже, застряг на плоту посеред океану.

Лісовий ельф Арондір (Ісмаель Круз-Кордова) ловить на льоту стрілу й відсилає її назад, звідки вона прийшла, перш ніж принц Дурін IV (Оуайн Артур) задумливо підняв очі.

Автор фото, Prime Video Підпис до фото, Прем'єра "Кілець Влади" відбудеться на Amazon Prime Video 2 вересня

У шоу також візьмуть участь Синтія Аддай-Робінсон та Джозеф Моул.

До них приєдналися легендарний британський комік сер Ленні Генрі (який з'являвся в останніх сезонах британської кримінальної драми "Бродчерч") та Пітер Муллан, найбільш відомий шанувальникам HBO за роллю Джеймса Делоса у "Світі Дикого Заходу".

Прем'єра "Кілець влади" запланована на 2 вересня 2022 року, серії виходитимуть раз на тиждень на Prime Video. Загалом у перший сезон увійде 8 епізодів.