Найдорожче телешоу: перші кадри серіалу за мотивами "Володаря перснів"
Кіностудія Amazon представила перший трейлер нового серіалу "Володар перснів: Кільця влади", знятого за творами Джона Толкіна про Середзем'я.
Його вважають найдорожчим телешоу з будь-коли створених: бюджет проєкту становить один мільярд доларів.
Події відбуваються у Середзем'ї за тисячі років до "Гоббіта" та "Володаря перснів", показаних у трилогії режисера Пітера Джексона.
Новий фільм розповість історії молодих Галадріель та Елронда, гномів - правителів Кхазад-дума, а також покаже сходження темного володаря Саурона та створення кілець влади.
У 60-секундному трейлері з'являються предки гобітів й багато інших загадкових персонажів.
"Перед королем, перед братством, перед кільцем цієї осені починається нова легенда", - каже трейлер.
Ролик починається з того, що гобіт, якого грає Маркелла Кавена, запитує: "Ви коли-небудь замислювалися над тим, чи є там ще щось?"
"Є дива у цьому світі за межами наших мандрівок. Я відчуваю це!"
Ельфи, гноми та орки також з'являються у міру розвитку подій серед засніжених гір, бурхливих морів та темних лісів.
Юна Галадріель, яку грає Морвед Кларк, чіпляється за крижану скелю, а Галбранд (Чарлі Вікерс), схоже, застряг на плоту посеред океану.
Лісовий ельф Арондір (Ісмаель Круз-Кордова) ловить на льоту стрілу й відсилає її назад, звідки вона прийшла, перш ніж принц Дурін IV (Оуайн Артур) задумливо підняв очі.
У шоу також візьмуть участь Синтія Аддай-Робінсон та Джозеф Моул.
До них приєдналися легендарний британський комік сер Ленні Генрі (який з'являвся в останніх сезонах британської кримінальної драми "Бродчерч") та Пітер Муллан, найбільш відомий шанувальникам HBO за роллю Джеймса Делоса у "Світі Дикого Заходу".
Прем'єра "Кілець влади" запланована на 2 вересня 2022 року, серії виходитимуть раз на тиждень на Prime Video. Загалом у перший сезон увійде 8 епізодів.