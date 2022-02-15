НАТО не бачить ознак деескалації біля українських кордонів

13 хвилин(и) тому

Автор фото, Facebook Міноборони України

У НАТО сказали, що не бачать ознак зменшення присутності російських військ на українських кордонах. Дані британської розвідки теж "все ще не обнадіюють", сказав прем'єр-міністр Борис Джонсон.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про обережний оптимізм у зв'язку з заявами Росії про готовність до продовження діалогу, але, за його словами, ознак деескалації на місцях поки немає.

"Заяви Росії про готовність продовжувати діалог дають підстави для обережного оптимізму, але поки ми не бачимо ознак деескалації на місцях", - сказав Столтенберг журналістам напередодні засідання міністрів оборони країн НАТО.

Напередодні міноборони РФ повідомили, що війська південного та західного військових округів, які межують з Україною, почали повертатись у місця постійної дислокації після навчань.

Підтвердження слів російських військових з незалежних джерел наразі немає, а міністр МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна повірить у деескалацію, коли побачить відведення.

"Все готове для нової атаки, - сказав Столтенберг журналістам. - Але у Росії все ще є час відступити від прірви, перестати готуватись до війни та почати працювати над мирним рішенням".

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон каже, що дані розвідки стосовно ситуації в Україні "все ще не надихають".

Виступаючи після зустрічі урядового комітету з надзвичайних ситуацій, Джонсон сказав, що зараз з Росії надходять "змішані сигнали".

Російські польові госпіталі розгортаються недалеко від українського кордону, а ближче до кордону перекидуються нові батальйони, що "можна витлумачити лише як підготовку до вторгнення", додав британський прем'єр.

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На питання, що треба зробити президенту Володимиру Путіну, щоб заспокоїти західних лідерів, британський прем'єр відповів, що вони мають побачити деескалацію та відведення батальйонів від українських кордонів.

Раніше іноземні ЗМІ з посиланням на власні джерела в силових відомствах США повідомляли, що наступ на Україну може початися вже 16 лютого.

Москва зосередила біля кордону з Україною понад 100 тисяч військових, а також висунула вимоги до США та НАТО припинити розширення на схід та ніколи не приймати в альянс Україну.

Захід твердить, що РФ планує напад на Україну, але сама Росія це заперечує. У неділю американські чиновники заявили, що Росія стягнула до кордону 70% військових і техніки, необхідних для повномасштабного вторгнення.