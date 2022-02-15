"Як Росія діятиме далі? За планом". Путін та Шольц поговорили про Україну

15 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, І знову цей довгий шестиметровий стіл

Президент Росії Володимир Путіна та канцлер Німеччини Олаф Шольц кілька годин обговорювали ескалацію на українських кордонах, виконання мінських угод, економічну співпрацю та газову сферу.

Володимир Путін також підтвердив, що військово-політичне керівництво Росії ухвалило рішення про часткове відведення військ від українських кордонів.

Олаф Шольц кілька разів закликав не допустити виникнення нової війни в Європі, а також нагадав, що Володимир Зеленський напередодні пообіцяв представити низку документів для виконання мінських угод.

14 лютого Олаф Шольц був у Києві та зустрічався з Володимиром Зеленським.

Мир та війна

"Ухвалене рішення про часткове відведення військ з районів навчань. Що тут коментувати?" - відповів Путін на прохання журналістів прокоментувати ранкову новину про нібито відведення російських військ від українських кордонів.

Володимир Путін багато разів наголошував на тому, що Україна має виконувати мінські угоди і звинувачував її у блокуванні мирного процесу.

"Звичайно, не хочемо (війни - Ред.)", - відповів Путін на пряме питання, чи буде війна з Україною. І додав, що тому Росія і прагне домовленостей про власну безпеку.

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"Навіть у тих документах, які нам направили НАТО та США, є елементи, які ми готові обговорювати. Розраховуємо, що діалог складеться", - додав Путін.

Він сказав, що наразі НАТО та США відкинули головні пропозиції Росії щодо безпеки у регіоні. Але у відповідях таки є речі, про які можна говорити.

"Питають, як Росія діятиме далі. За планом. А з чого він складається - з реальної ситуації на місцях. Поки що ніхто не знає, як це буде. Ми будемо прагнути домовлятись з партнерами щодо тих питань, які ми підняли. Щоб вирішувати все дипломатичним шляхом", - наполягає Путін.

Головні речі для Росії - гарантія нерозширення НАТО, зміщення інфраструктури НАТО до меж 1997 року і нерозміщення біля Росії ударної зброї.

Мінськ і закони

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"Ми чули, що окремі підрозділи відводяться, ми сподіваємось, що ця тенденція продовжиться", - прокоментував Шольц відведення російських військ.

І додав що всі готові говорити із союзниками в ЄС, НАТО і Росією про укріплення спільної безпеки.

"Ми не маємо зайти у глухий кут, який буде бідою для нас всіх. Для нас ясно, що воєнна агресія проти України матиме важкі економічні та політичні наслідки для Росії", - додав він.

"Ескалації треба уникнути шляхом дипломатичних рішень, це мета моїх візитів до Києва та Москви", - заявив Шольц.

Безпека не може бути проти Росії, а разом з Росією, заявив канцлер Німеччини.

"Для мого покоління війна стала неуявною справою. Наша задача - зробити все, щоб у Європі не було ескалації", - додав Шольц.

Він каже, що дуже важливий принцип недоторканності кордонів та суверенітет усіх держав, в тому числі України.

Шольц нагадав, що днем раніше президент Зеленський пообіцяв йому активізувати ухвалення законопроєктів, які потрібні для виконання Мінських угод.

"Президент Зеленський твердо пообіцяв, що в рамках тристоронньої групи мінського процесу скоро представлять всі передбачені документи щодо статусу Донбасу, зміни конституції та підготовки вибрів", - заявив Шольц, згадавши і формулу Штайнмаєра.

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Шольц у Києві

У Києві канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що його країна підтримує Україну на тлі російської загрози, та наголосив, що військова агресія дорого коштуватиме Росії і політично, і економічно.

Втім, про конкретні кроки, до яких готова вдатися Німеччина у разі вторгнення Росії, він не розповів.

"Німеччина - на вашому боці. Моя країна вражена демократичним поступом вашої країни і підтримує вас на цьому шляху", - заявив Шольц на спільній пресконференції після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Також у Києві Шольц заявив, що Україна обіцяє найближчим часом надати для обговорення проєкти низки законів для виконання Мінських угод.

"Ми знаємо, що нам слід зробити"

Як заявив Шольц, скупчення російських військ біля кордонів України Німеччина вважає "необґрунтованим" і таким, що "не має логічних пояснень".

"Безпекові гарантії були центральною темою наших перемовин", - повідомив він.

Шольц також запевнив, що у разі військової ескалації "ми готові на далекосяжні ефективні санкції, узгоджені з нашими союзниками".

"Якщо Росія порушить територіальну цілісність України знову, ми знаємо, що нам слід зробити", - підсумував він.

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Зеленський своєю чергою наголосив, що Україна воліла б бачити "превентивні сигнали" з боку Заходу, щоб запобігти російській агресії.

Крім того, він повідомив, що "детально" поговорив із німецьким колегою про "безпекові ризики, пов'язані з Північним потоком-2".

"І тут ми маємо деякі розбіжності в оцінці. Ми розглядаємо Північний потік-2 через призму енергетичних і безпекових загроз для нас і для регіону. Ми чітко розуміємо, що це - геополітична зброя", - сказав український президент.

"Саме тому Україна потребує енергетичних безпекових гарантій. Важливо, щоб Німеччина стала гарантом транзиту газу територією України", - наголосив Зеленський.

Що ж до питання відмови постачати Україні зброю, німецький канцлер заявив, що його країна не змінила свою позицію.

"Ви знаєте ставлення Німеччини щодо експорту озброєння", - сказав він, додавши, що Німеччина натомість є "найбільшим фінансовим донором для України, і питання це ми перевіряємо знову і знову, і щойно будуть нові результати - ми вам повідомимо".