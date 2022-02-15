В Україні хакери атакували "Приватбанк", "Ощадбанк" та сайт міноборони

44 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Користувачі в Україні масово скаржаться на перебої в роботі найбільших держбанків - "ПриватБанку" та "Ощадбанку". Не працює також сайт міністерства оборони та збройних сил України.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики повідомив про DоS-атаки.

"Не виключено, що агресор вдався до тактики дрібних капостей, адже за великим рахунком його агресивні плани не спрацьовують", - повідомляє центр.

Протягом дня користувачі "Приватбанку" повідомляли про проблеми з мобільним додатком "Приват24".

Пресслужба банку визнала, що виникли "тимчасові труднощі" технічного характеру, є проблеми в авторизації клієнтів.

У банку запевнили, що фахівці працюють над розв'язанням проблем та з'ясовують причини.

За інформацією Центру стратегічних комунікацій, протягом останніх годин "Приватбанк" перебуває "під масованою DdоS-атакою".

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"Користувачі Приват24 повідомляють про проблеми з платежами та загалом з роботою додатку. Деяким користувачів зовсім не вдається зайти у "Приват24", в інших не відображаються баланс і останні транзакції", - повідомляє організація.

Відповідно до повідомлення, жодної загрози для коштів вкладників немає.

"Кібератака стосується виключно додатку "Приват24". Решта фінансових операцій виконуються у нормальному режимі",- повідомляє центр.

Про проблеми повідомляли також клієнти "Ощадбанку". Як пише профільний ресурс Itc.ua, по всій Україні не працюють банкомати, термінали самообслуговування, спостерігаються проблеми з оплатою в POS-терміналах, а також в роботі застосунку "Ощад 24/7" та електронних сервісів банку.

Служба підтримки "Ощадбанку" у твіттері повідомила, фахівці вже працюють над розв'язанням проблеми.

Ці збої в Центрі стратегічних комунікацій також пов'язують з DоS-атаками.