Принц Ендрю врегулював справу про сексуальне насильство. Пообіцяв "істотне пожертвування"

30 хвилин(и) тому

Автор фото, Virginia Roberts Підпис до фото, Принц Ендрю та Вірджинія Робертс (зараз Джуффре) у 2001 році

Син королеви Великої Британії Єлизавети II принц Ендрю врегулював справу про сексуальне насильство, порушену проти нього в США Вірджинією Джуффре, свідчать судові документи.

Джуффре подала до суду на герцога Йоркського, стверджуючи, що він тричі примусив її до сексуальних стосунків, коли їй було 17 років.

Принц Ендрю неодноразово заперечував ці звинувачення.

У документі, поданому до суду США у вівторок, йдеться, що пара досягла позасудової угоди.

Угода, зокрема, включає "істотне пожертвування на користь пані Джуффре", випливає із судових документів.

У ньому також сказано, що принц Ендрю ніколи не мав намірів очорнити особу Джуффре, і він визнає, що вона стала жертвою жорстокого поводження і несправедливих публічних атак.

Принц Ендрю пообіцяв продемонструвати своє каяття у зв'язках із покійним фінансистом Джеффрі Епштейном, засудженим за сексуальні злочини, підтримавши боротьбу з торгівлею людьми з метою сексуальної експлуатації та жертв цієї торгівлі.

В угоді про досудове врегулювання цитуються слова герцога Йоркського про те, що він високо цінує сміливість Вірджинії Джуффре та інших людей, які пережили насильство.

Секс-скандал

Вірджинія стверджувала, що у підлітковому віці стала жертвою сексуальної експлуатації й жорстокого поводження з боку фінансиста Джеффрі Епштейна та його впливових спільників.

За словами Джуффре, їй доводилось надавати сексуальні послуги друзям Епштейна, серед яких були багаті бізнесмени, вчені та інші відомі й заможні люди.

Автор фото, Reuters

Джуффре стверджувала, що серед них був і герцог Йоркський Ендрю. Через ці дії вона звинувачувала принца у сексуальних домаганнях.

У 2019 році принц Ендрю в інтерв'ю програмі ВВС Newsnight стверджував, що не пам'ятає, щоб зустрічав Вірджинію Джуффре.Його адвокати, своєю чергою, наполягали на тому, що за судовою угодою 2009 року Джуффре, яка отримала від Епштейна відступні, зобов'язалася ні до кого не позиватися через справу, пов'язану з мільярдером.

Після скандалу принц втратив свої військові звання. Очікувалося, що, якщо рішення суду буде не на його користь, його можуть відправити у внутрішнє вигнання.