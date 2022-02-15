Ярославський та смертельна ДТП з кортежем. З моргу зникли докази

9 хвилин(и) тому

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив про викрадення речових доказів та спроби фальсифікацій у кримінальній справі щодо смертельної ДТП за участі кортежу одного з найбагатших бізнесменів України Олександра Ярославського.

Про це йдеться у заяві міністра.

Монастирський нагадав, що одна спроба "фальсифікації" вже була, коли відразу після ДТП провину на себе взяв чоловік, який, як пізніше з'ясувало слідство, не мав відношення до справи.

В результаті Монастирський звільнив начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна.

"Але спроби сфальсифікувати справу продовжуються. Вчора стало відомо, що з переліку речових доказів у морзі зник одяг загиблої людини", - повідомив міністр.

Він зазначив, що вчора за цим фактом поліція провела 11 невідкладних обшуків. Було відкрито провадження за статтею приховування доказів.

"Очевидно, що хтось дуже не хоче нести відповідальність за скоєне. Можливо, терміновий виліт пана Ярославського ніяк не пов'язаний із загибеллю людини та не є побоюванням через заяви про можливу агресію Російської Федерації, а є лише відпочинком чи приватною справою", - додав міністр.

Що відомо про ДТП та до чого тут Ярославський

Автор фото, Фейсбук Олександра Ярославського

ДТП сталася пізно ввечері 9 лютого на автошляху в Харківській області. В результаті наїзду автомобіля загинув 36-річний чоловік.

Пізніше ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що чоловіка збив кортеж впливового бізнесмена з Харкова Олександра Ярославського.

Сам бізнесмен заявив, що не причетний до аварії. Втім 10 лютого літак Ярославського залишив Україну та вилетів до Лондона.

Пресслужба бізнесмена підтвердила, що авто, яке збило людину, належало компаніям Ярославського, але за кермом "був водій, який працює в одній із допоміжних служб DCH".

Але невдовзі поліція виявила, що чоловік, який намагався взяти на себе провину, не був причетний до злочину і перебував на момент ДТП в іншому місці.

Поліція викликала на допит Ярославського та проводила у нього обшуки.

62-річний Олександр Ярославський є президентом фінансово-промислової групи DCH (Development Construction Holding) та президентом ФК "Металіст".

Серед активів групи Харківський тракторний завод, залізорудне підприємство "Суха балка", Дніпровський металургійний завод тощо.