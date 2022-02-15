Про що Шольц говорив з Путіним, які наміри Кремля, що таке "фінляндизація". Теленовини ВВС
У випуску:
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрівся із Володимиром Путіним у Москві. Тоді як Держдума Росії просить визнати незалежність так званих "ДНР" та "ЛНР".
- Росія заявляє, що відводить частину військ від українських кордонів. Як на ці заяви реагує Україна та НАТО?
- Ймовірне російське вторгнення. Яка ситуація в Києві?
- Чого домагається Росія?
- Що таке "фінляндизація"?
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