Про що Шольц говорив з Путіним, які наміри Кремля, що таке "фінляндизація". Теленовини ВВС

57 хвилин(и) тому

У випуску:

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрівся із Володимиром Путіним у Москві. Тоді як Держдума Росії просить визнати незалежність так званих "ДНР" та "ЛНР".

Росія заявляє, що відводить частину військ від українських кордонів. Як на ці заяви реагує Україна та НАТО?

Ймовірне російське вторгнення. Яка ситуація в Києві?

Чого домагається Росія?

Що таке "фінляндизація"?

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