Байден: Напад Росії "цілком можливий", але він стане "самострілом" для неї

48 хвилин(и) тому

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Президент США Джо Байден заявив, що напад Росії на Україну "залишається цілком можливим", але людські втрати будуть "величезними".

Про це він сказав у зверненні з приводу російсько-українського конфлікту.

"Ми ще не підтвердили, чи справді російські військові підрозділи повертаються на свої бази. Наші аналітики вказують на те, що вони залишаються на дуже загрозливих позиціях, і факт залишається фактом, що зараз Росія має понад 150 тис. військових вздовж кордону України і вторгнення залишається цілком можливим", - заявив Байден.

Байден заявив, що США "готові, що б не сталося", як до дипломатичного врегулювання, так і до "рішучої відповіді", якщо Росія таки нападе.

"Вторгнення в Україну стане самострілом (для Росії - Ред.). Сполучені Штати, наші союзники та партнери дадуть рішучу відповідь. Сьогодні наші союзники по НАТО об'єднані та рішучі, як ніколи", - заявив американський президент.

І додав, що на Росію очікують найсуворіші санкції та висока ціна за таку агресію.

Водночас Байден запевнив, що вірить у дипломатичний вихід.

"Вчора російський уряд публічно запропонував продовжити дипломатичні зусилля. Я згоден, - сказав Байден. - Ми повинні дати дипломатії всі шанси на успіх".

За його словами, США висунули конкретні ідеї для забезпечення безпеки в Європі, зокрема нові заходи щодо контролю над озброєннями.

Автор фото, ВВС

Байден також підкреслив, що США чи НАТО не вороги Росії.

"Україна не загрожує Росії. Ні США, ні НАТО не мають ракет в Україні. Ми не маємо і не плануємо їх там розміщувати. Наша ціль не народ Росії. Ми не прагнемо дестабілізувати Росію", - сказав він.

І звернувся до громадян Росії: "Ви не наш ворог. Я не вірю, що ви хочете кривавої, руйнівної війни проти України".