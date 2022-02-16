Росія показала, як виводить війська з Криму

13 хвилин(и) тому

Автор фото, Міноборони Росії

Міноборони Росії заявляє, що виводить частину військ після завершення навчань в анексованому Криму.

Відомство оприлюднило відповідні фото та відео.

Йдеться про підрозділи південного військового округу. На фото та відео, які опублікувало міністерство, видно, як військова техніка їде кримським мостом.

"Особовий склад підрозділу здійснив навантаження бронетехніки на гусеничному ходу: танків, бойових машин піхоти та самохідних артилерійських установок - на залізничні платформи на станціях навантаження", - повідомляє міноборони Росії.

Техніку та військовослужбовців доставлять до пунктів постійної дислокації військових частин, зазначають у відомстві.

У РФ зазначили, що збройні сили Росії зараз проводять "масштабні заходи оперативної підготовки військ та сил, у яких беруть участь практично всі військові округи, флоти та ВДВ".

У вівторок Росія повідомила, що війська південного та західного військових округів, які межують з Україною, почали повертатись у місця постійної дислокації після навчань.

Втім НАТО та американська розвідка поки що не підтвердили цю інформацію.

Протягом останніх місяців Росія суттєво наростила сили біля українських кордонів. Йшлося про майже 150 тис. військових.

США та НАТО попереджали про загрозу вторгнення Росії в Україну, яке могло відбутись всередині нинішнього тижня.