Вторгнення Росії в Україну все ще можливе, є "різні дати" - Міноборони Британії

9 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, В ніч на 16 лютого в Україні чекали вторгнення. Але його не відбулося.

Поки що Росію утримали від вторгнення в Україну, але це все ще може статися, заявив міністр оборони Британії Бен Воллес.

Програма BBC Breakfast запитала його про дані розвідки США, за якими російські війська могли почати атакувати Україну саме 16 лютого.

На це Воллес відповів, що розглядаються "різні дати".

"Я думаю, що це все ще може статися, якщо президент Путін вирішить вторгнутися в Україну. Я не думаю, що він вже ухвалив таке рішення", - сказав він.

"[Росія] не розмістила ці сили на цьому кордоні лише для приємних недільних навчань. Вони поставили їх на цьому кордоні щонайменше для максимального залякування, а в найгіршому випадку - для вторгнення", - вважає Воллес.

Він також наголосив, що Росію судитимуть за її діями, а не словами.

Москва стверджує, що почала виводити свої війська з Криму.

Але за словами Бена Воллеса, найкращий спосіб перевірити правдивість заяв Росії - зробити це за допомогою власної розвідки Британії або побачити переміщення військ.

Поки що, каже він, Британія бачить лише те, що російські війська збільшуються і переміщуються з місць збору на більш агресивні позиції.

Підпис до фото, Бен Воллес каже, що Росію поки що відвадили від вторгнення, вле воно все ще може статися

За його словами, Росія будує польові госпіталі та тренує військово-морські судна.

"Це не звичайні військові навчання. Ви не оточуєте країну 60-ма відсотками сухопутних військ Росії, якщо ви просто збираєтеся на навчання", - каже він.

Пізніше у програмі BBC Radio 4 Today Воллес додав: "Приблизно від учорашнього дня [Росія] має позиції та масштаб, достатній, аби успішно вторгнутися в Україну, якщо вони цього захочуть".

Росія нарощує сили - НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс поки що не бачить ознак відведення російських військ від кордонів України, які свідчили б про реальний намір Москви знизити напруженість.

"Ми почули сигнали від Москви про готовність продовжувати дипломатичні зусилля, але поки що не побачили будь-якої деескалації на місці подій, - сказав Столтенберг у середу перед зустріччю з міністрами оборони альянсу. - Навпаки, схоже, що Росія продовжує нарощувати свій військовий потенціал".

Що каже сама Росія

Автор фото, EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY

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Міноборони Росії тим часом заявило, що виводить частину військ після завершення навчань в анексованому Криму.

Відомство оприлюднило відповідні фото та відео.

Йдеться про підрозділи південного військового округу. На фото та відео, які опублікувало міністерство, видно, як військова техніка їде кримським мостом.

"Особовий склад підрозділу здійснив навантаження бронетехніки на гусеничному ходу: танків, бойових машин піхоти та самохідних артилерійських установок - на залізничні платформи на станціях навантаження", - повідомляє міноборони Росії.

Техніку та військовослужбовців доставлять до пунктів постійної дислокації військових частин, зазначають у відомстві.

Щоправда, як повідомляють російські ЗМІ, частина підрозділів, які відводять, мають місця постійної дислокації недалеко від українського кордону північніше.

У вівторок Росія також повідомила, що війська південного та західного військових округів, які межують з Україною, почали повертатись у місця постійної дислокації після навчань.

Як реагує Україна

Українська розвідка поки що не підтверджує відведення військ.

А міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що нічого неочікуваного в плані загрози наступу з боку Росії станом на ранок 16 лютого не відбулося.

"Сьогодні зранку, як і кожного дня, я отримав чергове зведення з цифрами, фактами - і вони повністю відповідають нашим прогнозам і не містять нічого неочікуваного", - сказав він в ефірі "Марафону єднання".

Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що хоче побачити докази відведення російських військ, і лише після того можна буде говорити про деескалацію.

"З Російської Федерації постійно лунають різні заяви, тому у нас вже є правило: побачимо, тоді повіримо. Побачимо відведення - повіримо у деескалацію", - сказав Кулеба під час брифінгу.

На думку українського журналіста і військового оглядача Юрія Бутусова, ситуація з російськими військами стане зрозумілою протягом дня.

"Протягом дня 16 лютого буде зрозуміла динаміка і спрямованість дій тієї частини російських військ, яка почала рухатися", - написав він у фейсбуку.

"Наразі ознак небезпечних для України дій поблизу кордонів не зафіксовано. Однак обстановка залишається напруженою, дислокація російської армії продовжує мати загрозливий характер, і ознак відведення військ та повного згортання тимчасових таборів базування не відзначено", - пише він, посилаючись на аналіз інформації з супутникових сервісів.