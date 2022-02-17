Літаємо в Україну, "поки немає війни й ракет": що відбувається з авіарейсами

47 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Ryanair, одна з найбільших іноземних авіакомпаній в Україні, заявила, що не припинить польоти в країну і з неї, поки немає військових дій.

Така чітка позиція авіаліній лунає особливо підбадьорливо на фоні нещодавньої відмови деяких страхових компаній покривати польоти над Україною через військову загрозу.

Через це минулого тижня літак української авіакомпанії SkyUp, що летів з Португалії в Київ, відмовився входити в повітряний простір України.

Нідерландська авіакомпанія KLM взагалі скасувала польоти в Україну через небезпеку військових дій.

А власник літаків української компанії Bees Airline відкликав літаки з України.

"Поки не буде радянського вторгнення"

"Це наш обов'язок і зобов'язання... підтримувати народ України, доки там немає війни або ракет", - заявив напередодні виконавчий директор Ryanair Майкл О'Лірі, якого цитує Reuters.

Він каже, що не бачить причин для припинення польотів, якщо європейська влада не заявить, що літати в Україну небезпечно.

"Важливо не панікувати. Людям потрібно повертатися додому, люди хочуть літати за кордон до ЄС... І авіакомпанії мають надавати їм таку послугу", - наголосив він.

Минулого місяця Ryanair заявила, що протягом наступних кількох років може розмістити до 20 літаків в Україні, якщо не буде вторгнення Росії. Вона також оголосила, що з літа планує виконувати 230 рейсів щотижня з трьох українських аеропортів.

На питання про те, чи цей план досі в силі, О'Лірі сказав, що авіакомпанія щодня переглядає ситуацію в Україні, але країна залишається "великим потенційним ринком, поки не буде радянського вторгнення".

Що з українськими авіакомпаніями

Автор фото, УНІАН

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

На фоні загрози повної зупинки пасажирських авіаперевезень в Україні та краху українських авіакомпаній, уряд пішов на безпрецедентний крок.

З резервного фонду домовилися виділити 16,6 млрд гривень як гарантії для страхових та лізингових компаній. І це, схоже, дещо заспокоїло авіаринок.

Станом на зараз українські авіакомпанії - МАУ, SkyUp, Bees Airline та Windrose - і далі виконують рейси з та до України.

Щоправда, авіакомпанія Bees Airline 15 лютого повідомила, що на вимогу лізингодавця їй довелося перегнати всі свої літаки за кордон через ризик ескалації з боку РФ.

Однак скасування рейсів вдалося уникнути, завдяки тому, що, як каже комерційний директор авіакомпанії Олександр Джіджора, авіакомпанії МАУ та Windrose погодилися виконати регулярні та чартерні рейси Bees Airline.

Проте вильоти з Києва відбуваються не з аеропорту Жуляни, а з Борисполя.

Авіакомпанія SkyUp напередодні заявила, що виконує польотну програму "в повному обсязі й відповідно до розкладу". Схожу заяву зробили і МАУ.