Ердоган запропонував Зеленському і Путіну зустрітись разом в Туреччині

8 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Реджеп Тайїп Ердоган заявив про можливість проведення тристоронньої зустрічі президентів Туреччини, Росії та України в Анкарі або Стамбулі.

"Зеленський у ході нашої з ним зустрічі заявив, що позитивно ставиться до ідеї тристоронньої зустрічі. Якщо пан Путін так само позитивно підійде до цього питання, сподіваюся, ми зможемо зустрітися у Стамбулі або Анкарі", - заявив турецький президент, якого цитує DailySabah та "РИА Новости".

За його словами, він має намір з'ясувати позицію Путіна найближчим часом.

"Тому що справжня війна в регіоні - поганий знак", - сказав Ердоган.

Джерело в офісі українського президента підтвердило, що Зеленський справді готовий до зустрічі у Стамбулі, й він це вже сказав Ердогану.

"Але немає якоїсь визначеності від російського президента", - заявив співрозмовник.

Турецький президент неодноразово заявляв про готовність стати посередником у мирних перемовинах між Україною та Росією.

Путін досі говорив, що не проти зустрічі з Зеленським, але висловлював сумнів, що їм є про що говорити.

"Спочатку треба зрозуміти, зустрічатися з якою метою, щодо яких питань та орієнтуючись на який потенційний результат? Цього розуміння ще немає", - казав прессекретар російського президента Дмитро Пєсков 8 лютого.