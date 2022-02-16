Зеленський: Ми не бачимо жодного відведення військ Росії

48 хвилин(и) тому

Автор фото, president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона не фіксує відведення військ Росією від українських кордонів.

Про це він заявив в коментарі кореспондентці ВВС Сарі Рейнсфорд.

"Чесно кажучи, ми реагуємо на реальність, яку маємо, і поки що ми не бачимо жодного відступу. Ми лише чули про це", - повідомив він.

Зеленський зазначив, що "всі нормальні люди очікують деескалації".

"Коли війська відійдуть, усі це побачать. Не тільки розвідка чи військові - ми всі це побачимо. Але поки що це лише заяви", - заявив президент.

Міністерство оборони РФ почало повідомляти про відведення військ в місця постійної дислокації 15 лютого.

Втім країни НАТО досі цього не підтверджували. А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "навпаки, схоже, що Росія продовжує нарощувати свій військовий потенціал".

Протягом останніх місяців Росія суттєво наростила сили біля українських кордонів. Йшлося про майже 150 тис. військових.

США та НАТО попереджали про загрозу вторгнення Росії в Україну, яке могло відбутись всередині нинішнього тижня.