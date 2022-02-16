Аліна Паш не поїде на Євробачення-2022. Вона зняла свою кандидатуру сама

9 хвилин(и) тому

Автор фото, unian

Співачка Аліна Паш, яка виграла відбір на Євробачення-2022, зняла свою кандидатуру з конкурсу після скандалу довкола її поїздки до анексованого Криму.

Про це вона повідомила в своєму інстаграмі.

"Я не хочу далі бути у цій брудній історії. З важким серцем Я знімаю свою кандидатуру як представника України в конкурсі Євробачення. На жаль. Мені справді дуже жаль", - повідомила співачка.

Паш заявила, що дотримується законів України, не хоче війни та хейту.

"У що вилилась ця історія - це зовсім не те, що Я закладала у свою пісню".

Скандал з Аліною Паш розгорівся через її поїздку до Криму в 2015 році, коли він вже був анексований Росією.

Щоб взяти участь у нацвідборі на конкурс, співачка надала довідку від державної прикордонної служби, що перетинала лінію розмежування з Кримом з території України, а не летіла до Криму з Росії літаком, що забороняє українське законодавство.

Водночас 15 лютого прикордонна служба повідомила, що такої довідки не видавала.

Перед тим, як зняти свою кандидатуру, Паш опублікувала роз'яснення щодо інциденту в соцмережах.

За її словами, довідку для неї отримав один зі співробітників її команди.

"Що бачила я? Довідку. На вигляд - офіційну. В ній були справжні дати в'їзду до тимчасово окупованого Криму, правильно вказаний КПВВ «Чаплинка», через який я перетинала адміністративний кордон. Підстав вважати, що довідка не є справжня, ніхто з команди не мав", - пише Паш.

Вона запевнила, що її команда готова співпрацювати з правоохоронними органами.

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