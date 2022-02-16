Абраменко здобув першу медаль на зимовій олімпіаді для Україні.

58 хвилин(и) тому

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Олександр Абраменко завоював для України першу олімпійську медаль в Пекіні. Він отримав срібло на змаганнях з фристайлу, а саме в лижній акробатиці серед чоловіків.

Українець отримав за виконаний елемент оцінку 116,50. Це дозволило йому посісти друге місце.

Золото з оцінкою 129,000 взяв представник господарів Олімпіади - китаєць Ці Гуанпу.

Бронза дісталась спортсмену від Олімпійського комітету Росії Іллі Бурову. Його оцінка 114,93.

Це перша нагорода для України на цій Олімпіаді, що дозволяє їй наразі посідати разом з Іспанією 23-24 місце серед усіх команд - учасників ігор.

Абраменко є олімпійським чемпіоном попередньої зимової Олімпіади, що проходила в південнокорейському Пхьончхані в 2018 році.

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Що відомо про Абраменка

Народився Олександр у Первомайську на Миколаївщині. Його дитинство проходило у буремні 90-і.

У ті часи більшість спортивних секцій вдалося зберегти завдяки ентузіастам, які попри безгрошів'я продовжували займатися тим, до чого звикли та прикипіли.

Один з таких - миколаївський тренер В'ячеслав Германсон. То він за старою звичкою відвідував загальноосвітні школи, шукав обдарованих дітей і кликав їх до себе в секцію.

Автор фото, UKRINFORM Підпис до фото, Обласна влада нагородила Олександра Абраменка грамотою після першої перемоги на етапі Кубку світу у 2015 році. Абраменко просив владу надати квартиру

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Впав у око досвідченому тренерові й непосидючий десятирічний хлопчик Сашко. Маленький Абраменко ріс у простій миколаївській сім'ї.

Тато - військовий, грав у футбол за аматорські команди, мама вчителювала у школі. Батько, звісно, хотів, щоб у футбол грав також син. Але Сашкові ганяти м'яча не подобалося.

В'ячеслав Германсон покликав школяра і кількох його однокласників на секцію фристайлу. Пізніше Абраменко розповідав, що взагалі не розумів, що це за вид спорту.

На тренування він приходив зазвичай увечері та не розумів, що це за величезна конструкція стоїть поруч зі спортивним залом, у якому хлопців вчать робити сальто на батуті й стрибки на легкоатлетичній доріжці.

То лише потім, коли стрибкова база за майже рік тренувань була доволі надійною, пан Германсон почав підпускати маленьких вихованців до трампліна, тієї самої незрозумілої конструкції. Починали хлопчаки зі стрибків на воду.

В групі 12-річних хлопчиків Абраменко був найталановитішим і найзавзятішим. З виходом на трамплін тренування отримали новий смисл, з'явився справжній азарт.

На зламі тисячоліть лижна акробатика стала одним з найпопулярніших зимових видів спорту. Про карколомних екстремалів, які роблять божевільні піруети, злітаючи високо над землею на високій швидкості, заговорили після Олімпіади-1998 у Нагано.

Все тому, що до фінальної 12-ки на тих Іграх пробилося відразу четверо українок - Тетяна Козаченко, Алла Цупер, Юлія Клюкова і Олена Юнчик. Був представник України й у фіналі акробатів-чоловіків.

Мова про закарпатця Станіслава Кравчука, легенди фристайлу, в якого пізніше візьме чимало корисного й Абраменко. Ось лишень до трійки призерів у Нагано попри величезні шанси не зміг пробитися ніхто.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Золота медаль Олександра Абраменка минулої Олімпіади

До національної команди Олександра почали запрошувати доволі рано - 15-річним. До певної міри, то був крок вимушений, бо через безгрошів'я довго втримувати потенційно талановитих хлопців і дівчат не вдавалося.

Першою для нього в житті була Олімпіада-2006 у Турині. На ній 17-річний хлопець не впорався з хвилюванням, припустився двох падінь і посів у підсумковому протоколі передостаннє 27-ме місце.

Але на той час Олександр вже прив'язався до фристайлу надто пристрасно, щоб просто взяти і кинути. Олімпіада в Турині справила на нього велике враження. Ці відчуття хотілося пережити знову.

П'яте місце на чемпіонаті світу в японському Інавасіро стало справжнім проривом і неабияким стимулом для подальшої роботи.

Незадовго до старту Ігор-2010 Абраменко переніс травму - пошкодження хрестоподібних зв'язок. Критичним це пошкодження не було. Олександр відчував дискомфорт, але продовжував стартувати.

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Олімпіада-2010 склалася для Абраменка невдало. Після далеко не досконалого виконання елементів у повітрі він після приземлення ще й падав. У підсумковому протоколі він посів останнє 24-те місце.

На свою третю Олімпіаду Абраменко поїхав на фоні особистих скандалів та переживань. У Сочі в 2014 році він посів шосте місце.

Олімпійська мрія

Олександр змушений був здобувати перепустку до Пхьончхана у форсованому режимі, на старті сезону-2017/2018.

З цим завданням спортсмен впорався, а крім усього на початку року став об'єктом світської хроніки. Виявилося, що Олександр зустрічався з російською фристайлісткою Александрою Орловою, яка теж виступала на Олімпіаді-2018.

Судячи зі світлин у соцмережах, своїх стосунків наречені не приховували, хоча про розірвання шлюбу з Волковою Абраменко у публічному просторі не розповідав нікому. Зрештою, судячи з того, що Ольга коментувала виступи колишнього чоловіка на UA:Перший, розійшлася пара без взаємних образ.

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Волкова прогнозувала, що Олександр виграє медаль у Пхьончхані - її прогноз збувся. Проте Олександр здобув не просто нагороду, а взагалі переміг.

Причому зробив це переконливо, виконавши якісні стрибки "вартістю" не менше 120-ти балів у кожній з п'яти кваліфікаційних та фінальних спроб. Решта суперників бодай без одного зриву не обійшлися.