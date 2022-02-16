Зниклу у 2019 році дівчинку знайшли живою у таємній кімнаті

16 хвилин(и) тому

Автор фото, Saugerties Police Підпис до фото, Пейслі Шултіс зникла у 2019 році.

Дівчинку, яка зникла безвісти у 2019 році, знайшли живою у таємній кімнаті під сходами, повідомляє поліція американського штату Нью-Йорк.

Пейслі Шултіс, якій зараз шість років, виявили в будинку в місті Соджертіс після обшуку.

За словами поліції, з її здоров'ям все гаразд, зараз вона возз'єдналася зі своїм законним опікуном і старшою сестрою.

Її батьків, які не мають прав на опікунство, звинуватили у втручанні в опіку та створенні загрози дитині.

Згідно з заявою поліції, Пейслі зникла безвісти у штаті Нью-Йорк у липні 2019 року, коли їй було чотири роки.

На той час влада вважала, що її викрали природні батьки, 33-річна Кімберлі Купер та 32-річний Кірк Шултіс-молодший.

Поліції повідомили, що Пейслі тримають у таємному місці у місті Соджертіс. Поліцейські отримали ордер на обшук будинку, який раніше вже обшукували у цій справі.

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За словами поліції, 57-річний Кірк Шултіс-старший, якому належить будинок і який є дідусем дівчинки, був у приміщенні під час обшуку. Він стверджував, що йому нічого не відомо про місцеперебування дівчинки.

Але за годину з невеликим один із детективів помітив, що сходи, які ведуть у підвал будинку, влаштовані дивним чином.

Після видалення кількох дощок поліція виявила, що Пейслі та пані Купер ховаються в тому, що поліція назвала "маленьким, холодним і вологим" простором.

Дівчинку оглянули парамедики, які визначили, що вона у доброму здоров'ї.

Біологічні батьки Пейслі втратили опіку над нею та її старшою сестрою до її зникнення, і поліція вважає, що це було мотивом викрадення.

"Ми вважаємо… хтось повідомив батькам, що старшу дитину на той час забрали законний опікун та чиновники округу, і це змусило батьків взяти Пейслі та втекти", - заявив онлайн-каналу WNYT начальник поліції Соджертіса Джозеф Сінагра.

Пані Купер, Кірка Шултіса-молодшого та Кірка Шултіс-старшого арештували та звинуватили у зникненні Пейслі. Батька та сина звільнили на час до судового засідання, а мати дівчинки лишили у в'язниці. Всім трьом заборонили наближатися до обох дітей.

У заяві поліції йдеться, що розслідування триває, очікуються нові арешти.

За даними Національного центру зниклих безвісти дітей, більшість дітей, які зникли безвісти у США, знаходять через відносно короткий проміжок часу.

Але додається, що у випадках викрадення з боку членів родини діти пропадають найдовше, у середньому на понад 10 місяців.