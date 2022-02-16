ВІЛ: Вперше в історії жінку вилікували від вірусу
Пацієнтка з США вважається третьою людиною у світі та першою жінкою, яка вилікувалась від ВІЛ.
Жінка лікувалася від лейкемії, коли їй зробили трансплантацію стовбурових клітин від людини з природною стійкістю до вірусу СНІДу.
Наразі жінка немає вірусу в організмі вже протягом 14 місяців.
Але експерти кажуть, що метод трансплантації з використанням пуповинної крові занадто ризикований, щоб підійти для більшості людей з ВІЛ.
Випадок цієї пацієнтки представили на медичній конференції в Денвері у вівторок, і це перший випадок, коли відомо, що цей метод використали як функціональні ліки проти ВІЛ.
Пацієнтці провели трансплантацію пуповинної крові у рамках лікування раку, і з того часу вона не потребувала антиретровірусної терапії, необхідної для лікування ВІЛ.
Цей випадок став частиною більшого дослідження здоров'я людей, які живуть із ВІЛ і яким трансплантували кров того ж типу для лікування раку та серйозних захворювань.
Відібрані трансплантовані клітини мають специфічну генетичну мутацію, що означає, що вони не можуть бути інфіковані вірусом ВІЛ.
Вчені вважають, що в результаті імунна система реципієнтів може виробити стійкість до ВІЛ.
Лікування жінки включало пуповинну кров, на відміну від двох попередніх відомих випадків, коли пацієнти отримували дорослі стовбурові клітини в рамках трансплантації кісткового мозку.
Пуповинна кров є більш доступною, ніж дорослі стовбурові клітини, що використовувалися раніше, і для неї не потрібно настільки близької відповідності між донором і реципієнтом.
Шерон Левін, президентка Міжнародного товариства боротьби зі СНІДом, попередила, що метод трансплантації, використаний у цьому випадку, не буде дієвими ліками для більшості людей, які живуть із ВІЛ.
Аналіз
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Джеймс Галлахер
Кореспондент з науки та охорони здоров'я
Всі історії одужання від ВІЛ справді чудові і викликають радість - вони доводять, що це можливо.
Але цей підхід не наближає нас до лікування 37 мільйонів людей, які живуть із ВІЛ, більшість з яких живуть у країнах Африки на південь від Сахари.
Потенціал трансплантації стовбурових клітин продемонстрували у 2007 році, коли Тімоті Рей Браун став першою людиною, яка "вилікувалась" від ВІЛ. Йому зробили трансплантацію від донора, який був природно стійким до ВІЛ.
З того часу цей подвиг повторили лише двічі - з Адамом Кастільєхо, а тепер і з нью-йоркською пацієнткою.
У всіх трьох був рак, і їм потрібна була пересадка стовбурових клітин, щоб урятувати життя. Їхнє лікування проти ВІЛ ніколи не було головною метою, і подібна терапія надто ризикована, щоб використовувати її для всіх, хто має ВІЛ.
Пам'ятайте, що антиретровірусна терапія дає людям із ВІЛ майже нормальну тривалість життя.
Основні надії на лікування, як і раніше, пов'язані з вакцинами або ліками, які можуть вивести вірус з організму.