Чи можна вірити відведенню військ Росії, Мінськ як глухий кут і День єднання Теленовини ВВС 16.02.22
У випуску 16 лютого:
- Росія показала, як техніка повертається в місця базування. Українська сторона не фіксує відведення військ.
- Путін відмовився визнавати так звані "ДНР" та "ЛНР" і наполягає на виконанні мінських домовленостей. Але хто заважає їхній імплементації у першу чергу?
- Україна - відзначила день єднання. Частина учасників - покепкували про використання адмін-ресурсу. Але як це побачили закордонні журналісти?
- Чим живе сьогодні Маріуполь, за кілька кілометрів від якого окопалися контрольовані з Москви сепаратисти
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