Чи можна вірити відведенню військ Росії, Мінськ як глухий кут і День єднання Теленовини ВВС 16.02.22

24 хвилин(и) тому

У випуску 16 лютого:

Росія показала, як техніка повертається в місця базування. Українська сторона не фіксує відведення військ.

Путін відмовився визнавати так звані "ДНР" та "ЛНР" і наполягає на виконанні мінських домовленостей. Але хто заважає їхній імплементації у першу чергу?

Україна - відзначила день єднання. Частина учасників - покепкували про використання адмін-ресурсу. Але як це побачили закордонні журналісти?

Чим живе сьогодні Маріуполь, за кілька кілометрів від якого окопалися контрольовані з Москви сепаратисти

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