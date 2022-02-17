У США називають відведення Росією військ "фальшивим"

11 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Ствердження Росії про відведення військ від кордону України є "фальшивим", сказав високопоставлений представник США. За його словами, в останні дні на кордон прибули додаткові 7 тисяч військовослужбовців.

Чиновник також заявив, що Росія може почати використовувати "фальшивий" привід для вторгнення в Україну "в будь-який момент".

Москва каже, що відводить війська від українського кордону, закінчивши військові навчання. Однак на Заході не бачать ознак деескалації.

"Росія має здійснити реальні кроки назустріч деескалації", погодились американський президент Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц під час телефонного дзвінка в середу, згідно з німецьким викладом розмови.

Росія, яка постійно заперечує плани вдертися в Україну попри те, що зібрала на кордоні понад 100 тисяч військ, називає занепокоєння Заходу загрозою вторгнення "істерією".

У середу російське міністерство оборони опублікувало відео, на якому нібито видно, як танки нібито покидають Крим, анексований Росією у 2014 році.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Українські військові теж проводять навчання, які в середу відвідав президент Зеленський

Але згідно зі словами високопоставленого чиновника Білого дому, тисячі нових військ прибули в це місце за останній час, а деякі з них і в цю ж середу.

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Під час розмови з журналістами представник США поставив під сумнів твердження Росії про те, що "вона відводила війська від кордону з Україною"

"Ця заява прикувала до них багато уваги як тут, так і в усьому світі. Але тепер ми знаємо, що вона була фальшивою", - сказав чиновник.

За кілька годин до цього український президент Володимир Зеленський сказав ВВС: "Ми не бачимо поки що ніякого відведення військ, ми лише чули про це".

У НАТО теж не бачать ознак зменшення присутності російських військ на українських кордонах.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про обережний оптимізм у зв'язку з заявами Росії про готовність до продовження діалогу, але, за його словами, ознак деескалації на місцях поки немає.

Столтенберг також сказав, що загроза з боку Росії стає "новою нормою". Виступаючи на саміті міністрів оборони країн-членів НАТО у Брюсселі, він заявив, що альянс міркує над тим, щоб створити нові бойові групи у Центральній та Південно-Східній Європі.

За словами Столтенберга, це частина нинішніх заходів зі зміцнення європейської оборони, на які з 2014 року було витрачено 270 мільярдів доларів, хоча він і намагався переконати Росію, що НАТО не представляє загрози для цієї країни.

Столтенберг сказав, що Франція запропонувала очолити одну таку бойову в Румунії.

МЗС Росії заявило, що його "більше не цікавлять" заяви Столтенберга.

Навіть якщо президент Путін не віддасть наказ про напад, однаково є ознаки того, що ця криза може тривати довгий час і мати наслідки. За словами Столтенберга, нарощування Росією військових сил показало, що Москва готова боротись з європейською безпекою силою.

Така "нова норма", за словами Столтенберга, може також означати й посилення військової міці НАТО. Він доручив військовим планувальникам альянсу подумати про створення нових бойових груп на східному фланзі НАТО - в Румунії та Чорноморському регіоні.

Однак остаточне рішення щодо цього ще не прийнято, і НАТО наполягає на тому, що надішле підкріплення лише як стримуючий фактор.

Організація як і раніше закликає Росію до діалогу для зниження напруги. Але якщо дипломатія не спрацює, існує небезпека, що обидві сторони в кінцевому результаті застосують для переконання свої армії.