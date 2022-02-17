Вперше в Україні ніхто не загинув у ДТП. Чи пов'язане це із загрозою вторгнення Росії

24 хвилин(и) тому

Автор фото, Уніан Підпис до фото, ДТП на трасі Харків-Лозова, що трапилось 28 січня

Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що вперше за багато років в Україні за добу ніхто не загинув внаслідок ДТП.

"Вперше за багато років у вівторок, 15 лютого, для 40-мільйонної країни у нас не було жодного загиблого в результаті ДТП. 14 лютого - один загиблий", - сказав Клименко під час телемарафону національної єдності 16 лютого.

При цьому Клименко зауважив, що минулого тижня за два дні було 13 жертв ДТП.

На фоні загрози російського вторгнення в Україну, яке, за даними США, мало розпочатись 15-16 лютого, Нацполіцію перевели на роботу в посиленому режимі до 19 лютого.

Експерти називають низку чинників зменшення смертей на дорогах, і допускають, що через загрозу вторгнення водії могли поводитись на дорогах уважніше.

Клименко каже, що з переходом на посилений режим, що є ефективною профілактикою скоєння злочинів, їхня кількість за останні два дні зменшилась на 23%: з 3 тисяч до 2300.

За його словами, за цей час люди звертались до нацполіції частіше. Кількість звернень зросла з 49 до 53 тисяч. "Але в першу черги це інформаційні та консультативні звернення", додав він.

Щодо ДТП, то за тиждень їх кількість зменшилась на 46%, повідомив Клименко.

Результат роботи автомобілів-фантомів?

Кількість ДТП в Україні йшла на спад і раніше, розповідала у грудні ВВС News Україна керівниця патрульної поліції Харківщини Альона Стрижак.

За її словами, у 2021 році була найбільша тенденція спаду кількості ДТП з потерпілими та загиблими. Загальне зниження - 17,2%.

Автор фото, Уніан Підпис до фото, Умовне ДТП під час спільних навчань спеціалістів Національного університету громадянського захисту та патрульної поліції Харківщини, грудень 2021 року

Але це вперше, коли за день в Україні на дорогах не загинула жодна людина. З чим це пов'язано?

Експерт із безпеки руху Олексій Павловський вважає, що це результат комплексного підходу до безпеки на дорогах.

"Це такі інструменти, як автомобілі-фантоми, камери фото, відеофіксації, посилений режим несення служби у поліції (більше екіпажів на дорогах)", - перераховує Павловський.

Фантоми, які автоматично фіксують порушення правил дорожнього руху, з'явились на українських дорогах з 25 січня. Однак їх складно помітити, бо ці поліцейські машини виглядають як цивільні.

На думку експерта, фантоми є найкращим інструментом запобігання перевищення швидкості, що є однією з основних причин травмованості та смертності при ДТП.

"Зараз у столиці майже кожен водій розуміє: порушуєш швидкість - нестимеш відповідальність та будеш платити чималі штрафи", - каже Павловський.

Через загрозу вторгнення люди стали уважніші?

Автор фото, Уніан Підпис до фото, Панахида за загиблими у ДТП у Харкові, де у 2017 році авто збило відразу 11 людей

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

На безпеку на дорогах впливає багато чинників, вважає експерт Олександр Зєрщиков.

За його словами, серед них не лише швидкість руху, а й загалом кількість автомобілів на дорогах, а також агресивність водіїв, які часто відчувають себе безкарними.

"Більшість ДТП стається з причини, що люди думають, що з ними цього не станеться. Якби вони виїжджали і думали, а що як сьогодні може статись ДТП, то були б уважніші, більш зосереджені та обережні на дорозі", - пояснює експерт з безпеки руху Олександр Зєрщиков.

Жодна людина не загинула в ДТП 15 лютого, день, коли за даними США, в Україні могло початись російське вторгнення. Офіційних даних про те, що через загрозу машин на дорогах поменшало, немає, звертає увагу Павловський. Принаймні у Києві такого не спостерігається.

"Якщо прив'язувати до подій, які вчора могли статися, то люди можливо стають більш уважними, очікуючи на таку загрозу, та більше зважають на фактори, які загрожують їхньому життю й тому уникають ДТП, або не створюють аварійних ситуацій", - припускає Зєрщиков.