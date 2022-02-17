Станиця Луганська. На Донбасі бойовики обстріляли дитячий садок, є поранені. Що відомо

8 годин(и) тому

Автор фото, Facebook ООС

На Донбасі бойовики обстріляли дитячий садочок, внаслідок чого троє людей отримали контузії, повідомили в штабі Операції об'єднаних сил.

"З особливим цинізмом російські окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту Станиця Луганська, що на Луганщині", - заявили в ООС.

У результаті важкого артилерійського обстрілу снаряди потрапили у споруду дитячого садочку. Троє людей постраждали та отримали контузії.

За даними ООС, постраждала також комунальна інфраструктура - половина населеного пункту залишилася без електроживлення. Також відомо про обстріл залізничної станції у Станиці Луганській.

17 лютого бойовики також обстріляли селище Врубівка Сєвєродонецького району, один із снарядів потрапив у двір ліцею, пошкоджено будинки та газопопровід.

СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу бойовиками дитсадка і школи на Луганщині.

Автор фото, Telegram СБУ Підпис до фото, СБУ опублікувало фото одного зі снарядів

В штабі ООС кажуть, що у напрямку Станиці Луганської з важкого артилерійського озброєння калібру 122 мм бойовики випустили 32 снаряди.

Там кажуть про обстріли у багатьох точках лінії розмежування.

У "Луганськгазі" повідомили про обстріл смт Врубівка Попаснянського району, через що пошкоджений газогін. Також є дані, що там біля школи міг впасти снаряд.

Бойовики "ЛНР" натомість звинувачують в обстрілах українських військових. Бойовики кажуть про вісім пошкоджених будинків внаслідок обстрілів.

У штабі ООС запевнили ВВС News Україна, що ЗСУ "чітко дотримуються мінських угод". Так там оцінили заяви бойовиків, ніби ЗСУ можуть перейти у наступ на лінії розмежування.

Що розповів керівник Станиці Луганської ВВС

Проте згодом селищний голова Станиці Луганської Альберт Зінченко у коментарі BBC News Україна заявив, що постраждалих троє.

"Це охоронець, працівниця пральні та помічниця вихователя. Всі в лікарні, контужені, глухота і стресовий стан", - розповів селищний голова.

За словами співрозмовників ВВС News Україна в правоохоронних органах, за попередніми даними, під час обстрілу в садочку була частина дітей, але вони не постраждали.

Зінченко розповів, що снаряд потрапив у музичну кімнату, де заняття саме в той час не проводились і дітей там, на щастя, не було.

За словами Зінченка, постраждалі люди під час обстрілу перебували на вулиці.

Автор фото, Facebook ООС Підпис до фото, Військові евакуювали місцевих в укриття

"Зараз там (у садочку - Ред.) вже дітей немає, персоналу немає, ведуться слідчі дії", - додав селищний голова.

Зараз спеціальні служби намагаються відновити подачу електрики у селищі.

Військовослужбовці ООС оперативно евакуювали мирних мешканців в укриття.

Автор фото, Facebook ООС Підпис до фото, На будинку садочку видно серйозні ушкодження

Раніше бойовики заявили, що українські військові нібито почали обстрілювати населені пункти поблизу Донецька та Горлівки. Бойовики кажуть про вісім пошкоджених будинків внаслідок обстрілів.

У так званій "ЛНР" теж заявляють, що Київ нібито здійснює спроби ескалації на Донбасі. Там повідомляють, що за останню добу ситуація на лінії бойового зіткнення суттєво загострилась.

Відомий донецький журналіст, який працює у Києві, говорить, що багато інформаційних ресурсів сепаратистів використовують фото обстріляного садка в Станиці Луганській, вказуючи, що це нібито українські війська обстріляли територію "ЛНР".

Обстріл залізниці

17 лютого бойовики обстріляли залізничну станцію Кіндрашівська-нова, що у Станиці Луганській.

Про це написав у телеграм голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишин.

Автор фото, Камишин

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"Годину тому з боку окупованої території почався обстріл залізничної станції Кіндрашівська-нова, що в Луганській області. Під обстріл потрапила не тільки станція, але і локомотивне депо та дитячий садок. Працівники станції і депо не ушкоджені. Постраждав, але не виведений з ладу один тепловоз. Пошкоджені будівлі депо", - написав він.

Він додав, що обстріл припинився, станція та депо продовжують роботу, а залізничники оцінюють пошкодження.

"Це вже не перший обстріл об'єктів залізниці за пів року моєї роботи в УЗ. Такі дні нагадують, що ворог близько", - додав він.

Через Станицю Луганську проходить стратегічний міст, єдиний на Луганщині шлях з невизнаної "ЛНР" до територій, де діє українська влада. У 2015 році частину цього мосту підірвали, а у 2019-му там розвели війська і з того часу важких обстрілів не траплялось.

Станиця Луганська - це було одне з кількох місць на Донбасі, де президенту Зеленському вдалось домовитись про розведення військ.

Автор фото, Facebook ООС

Як реагують в Україні та Росії?

У Кремлі після новин у Станиці Луганській заявили, що "ситуація дуже і дуже небезпечна".

За словами Дмитра Пєскова, речника російського президента Володимира Путіна, останню добу Москва чує про те, що Росія нібито зберегла ударний потенціал на кордоні з Україною.

"Але ніхто, жоден західний представник, не каже про величезний ударний потенціал українських озброєних сил на лінії розмежування. А разом з провокаційними діями, які лише посилились за останню добу чи кілька діб, це дуже і дуже небезпечна ситуація", - цитує Дмитра Пєскова російське інформагентство ТАСС.

Український президент Володимир Зеленський вже повідомив про обстріли європейським партнерам. Він назвав це провокацією та закликав місію ОБСЄ лишатись в Україні та фіксувати порушення.

Ситуацію прокоментував і керівник МЗС України Дмитро Кулеба.

"Ми закликаємо всіх партнерів негайно засудити це серйозне порушення мінських угод з боку Росії в умовах і так напруженої ситуації в галузі безпеки", - написав у твіттері Кулеба.