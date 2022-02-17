Повінь у Бразилії: загинули майже 100 людей, уряд оголосив триденну жалобу

44 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Десятки будинків постраждали від зсувів після зливи у Петрополісі

Щонайменше 94 людини загинули внаслідок злив, повені і зсувів, що накрили історичне місто Петрополіс у гірському районі на північ від Ріо-де-Жанейро, повідомила місцева влада.

Як повідомляють, за три години там випала місячна норма опадів. Будинки на схилах зруйновані, вулиці затоплені, а автомобілі змило. Пошуково-рятувальні загони прочісують місто у пошуках тих, хто вижив.

Національна служба цивільної оборони повідомила у твіттері, що наразі 24 людини знайшли живими, підтвердили смерть 94 людей. Ще 35 вважають зниклими безвісти. На відео, опублікованих у соцмережах, видно значні руйнування.

"Ситуація майже як на війні, - заявив журналістам губернатор штату Ріо-де-Жанейро Клаудіо Кастро. - Автомобілі на стовпах, зламані опори ЛЕП, багато бруду і води".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Автомобілі та цілі будинки змили повеневі води

Петрополіс - популярний туристичний напрямок у горах над Ріо-де-Жанейро. У ХІХ столітті він був літньою резиденцією бразильських імператорів - його також називають Імператорським містом.

В одному з районів зруйновані близько 80 будинків. Понад 300 людей були змушені залишити свої домівки.

"Вода прийшла дуже швидко і з величезною силою. Я втратив все. Наше життя і без того було важким через пандемію, а тепер ще ця трагедія", - сказав Reuters власник зруйнованого магазину.

"Я втратила племінницю і її п'ятирічну доньку, ми досі їх не знайшли, - сказала агенції місцева жінка. - Ми не очікували такої трагедії. Нашому місту кінець".

Президент Бразилії Жаїр Болсонару, який напередодні зустрічався з російським лідером Володимиром Путіним, заявив у твіттері, що вже попросив уряд допомогти Петрополісу і постраждалим. На відновлення міста виділять федеральні кошти, сказав Болсонару.

Мерія Петрополіса оголосила триденну жалобу.