В Австралії акула вбила чоловіка. Це перший смертельний напад за пів століття

12 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

35-річний британець став жертвою першого смертельного нападу акули в Сіднеї за майже 60 років.

Морські патрулі розшукують велику білу акулу, яка напала на чоловіка. За попередніми даними, які поки ще офіційно не підтвердили, це - 35-річний мешканець Воллі-Крік Саймон Нелліст. Особу загиблого підтвердив його друг.

Влада розшукує акулу, міські пляжі закрили після нападу, людям заборонено заходити у воду.

Влада стверджує, що Саймона Нелліста поранила велика біла акула неподалік від затоки Літл-Бей на сході Сіднея.

Напади акул у Сіднеї - рідкість, оскільки пляжі давно облаштовані сітками та іншими засобами безпеки у воді.

У четвер рятувальники-серфінгісти на гідроциклах патрулювали 25-кілометрову ділянку води від Бонді на сході міста до Кронулли на півдні у пошуках акули. Влада також використовує гелікоптери та безпілотники.

З відео, знятого свідком, експерти з акул припускають, що напад скоїла велика біла акула "щонайменше три метри завдовжки".

Кілька перехожих, які стали очевидцями інциденту, розповідають, що напад був лютим і злісним.

"Людина плавала, акула атакувала її вертикально", - розповів Кріс Лінто каналу Nine News.

"Ми почули крик і розвернулися, спочатку здалося, наче у воду впав автомобіль, такий величезний був сплеск, а потім ми побачили акулу".

Один чоловік розповів, що він ловив рибу на скелях неподалік і бачив, як плавця затягнуло під воду.

"Це було жахливо. Мене трясло. Мене безперервно нудило. Я був дуже, дуже засмучений", - розповів він ABC News.

Правоохоронцям вдалося дістати частини тіла з води через дві години після нападу.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, На місці трагедії у середу зібралися очевидці та працівники МНС

Депутат штату Майкл Дейлі сказав, що місцеві жителі вражені "жахливим" інцидентом. Загиблий чоловік часто купався на цьому пляжі. "Він приходив сюди і плавав майже щодня", розповів Дейлі каналу ABC.

"Сьогодні чудова погода на одному з найкрасивіших пляжів Сіднея, але цей день затьмарила моторошна подія", - сказав він.

Трагедія попри заходи безпеки

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Френсіс Мао, BBC News

Інцидент у середу - жахлива трагедія, і найближчими днями будуть питання про те, як акула прослизнула через встановлені засоби безпеки.

Наразі ми не маємо жодних подробиць. Уряд штату Новий Південний Уельс вже проводить програму захисту від акул, яку вважають найбільшою та найдосконалішою у світі.

Сіднейські пляжі вже понад століття оточені сітками. Влітку у вихідні дрони та вертольоти патрулюють прибережні води з повітря, шукаючи акул. (Доволі часто на пляжах лунає сирена й рятувальники наказують людям вийти з води).

Влада також запустила масштабну програму стеження за найбільш небезпечними видами акул - тигровою, акулою-биком та великою білою акулою.

Коли ці хижаки потрапляють у сітки, їм до плавників прикріпляють спеціальні трекери, які відстежують їхні рухи, та переміщають їх у море приблизно за кілометр.

У четвер влада розставила ліску з наживкою, щоби знайти білу акулу. Зазвичай правоохоронці виявляють хижака протягом кількох днів і вбивають його.

Цього разу чиновники ще не пояснили, що вони робитимуть з акулою, Але в наші дні багато людей виступає проти вбивства тварини.

Натомість потрібні підвищені заходи безпеки - посилення захисту; навчання пляжників.

Відвідувачів попереджають не купатися на світанку або у сутінках, не запливати далеко, купатися у спеціальних місцях і уникати місць риболовлі.

Акули - це частина пляжної культури тут. І багато австралійців визнають, що плавання в морі завжди має певний ризик.

Контакт людини з акулою відбувається рідко. Найчастіше напади трапляються у теплі літні місяці (грудень-лютий) в Австралії, тому що в цей час на пляжах більше людей.

Австралія зазвичай реєструє близько 20 нападів акул щороку, більшість у Новому Південному Уельсі та Західній Австралії. За даними австралійських дослідників, цього року було чотири напади акул.

У 2021 році було два смертельних нападу акул, а в 2020 році - сім.

Смертельні напади акул не поширені. За понад століття спостережень, рівень смертності від нападів акул в Австралії становить 0,9 - менше однієї людини на рік.