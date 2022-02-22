Євробачення-2022. Замість Аліни Паш поїде Kalush Orchestra

19 хвилин(и) тому

Автор фото, suspilne.eurovision

Замість Аліни Паш Україну на Євробаченні представлятиме гурт Kalush Orchestra з композицією "Stefania", яка під час національного відбору посіла друге місце.

Про таке рішення повідомила Світлана Остапа, голова наглядової ради Суспільного.

Раніше співачка Аліна Паш, яка виграла відбір на Євробачення-2022, заявила, що зняла свою кандидатуру з конкурсу після скандалу довкола її поїздки до анексованого Криму.

Того ж дня Суспільне повідомило, що Організаційний комітет нацвідбору вирішив припинити участь Аліни Паш і вона не представлятиме країну на Євробаченні-2022.

"Артистка висловила згоду з таким рішенням", - підкреслюють в оргкомітеті.

"Нарешті"

"Нарешті це сталося, ми разом із Суспільним вирішили усі важливі питання та готові разом привести Україну до успіху!", - заявили у гурті Kalush Orchestra.

Музиканти подякували фанатам за підтримку і за глядацьке голосування - 1е місце від народу!

"Маємо велику честь представляти нашу державу! Обіцяємо, не підведемо", - йдеться у заяві Kalush в Instagram.

Аліна Паш і її поїздка в Крим

Автор фото, unian

Скандал з Паш спалахнув через її поїздку до Криму в 2015 році, коли він вже був анексований Росією.

Щоб взяти участь у нацвідборі на конкурс, співачка надала довідку від державної прикордонної служби (ДПС), що перетинала лінію розмежування з Кримом з території України, а не летіла з Росії літаком, що забороняє українське законодавство.

15 лютого прикордонна служба повідомила, що такої довідки не видавала.

Перед тим, як зняти свою кандидатуру, Паш опублікувала роз'яснення щодо інциденту в соцмережах.

За її словами, довідку для неї отримав один зі співробітників її команди. Вона запевнила, що готова співпрацювати з правоохоронними органами.

Аліну Паш з піснею "Тіні забутих предків" оголосили представницею України на Євробаченні ще в суботу, 12 лютого.

Це відбулося на фоні іншого скандалу - з плутаниною в підрахунку голосів.

Гурт Kalush Orchestra критикував те, як у Суспільному рахували голоси й називали процес непрозорим.

У Суспільному заявили, що плутанина з оголошенням результатів сталася через помилку редакторки.