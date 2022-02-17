На Донбасі новий обстріл навчального закладу. Снаряд потрапив у двір ліцею

26 хвилин(и) тому

Автор фото, Facebook Попаснянської адміністрації

На Луганщині бойовики обстріляли селище міського типу Врубівка. Один снаряд влучив у двір місцевого ліцею, де перебували люди. Директорка каже, що ніхто не постраждав.

"На момент обстрілу в ліцеї знаходилось 30 учнів та 14 осіб персоналу", - заявили в адміністрації Попаснянської місцевої військово-цивільної адміністрації.

Обстріл відбувався о 10 годині 25 хвилин, і станом на 11.10 восьмеро учнів та двоє працівників ліцею перебували у підвальному приміщенні ліцею. Решту учнів забрали батьки.

За словами адміністрації, обстріли відбувались зі сторони тимчасово окупованої території.

17 лютого також обстріляли дитсадок у Станиці Луганській.

СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу бойовиками дитсадка та школи на Луганщині.

У той же час бойовики "ЛНР" звинувачують в обстрілах контрольованої ними території українських військових. Бойовики кажуть про вісім пошкоджених будинків внаслідок обстрілів.

Автор фото, Facebook Попаснянської адміністрації Підпис до фото, Facebook Попаснянської адміністрації

Директорка школи Олена Яріна розповіла Радіо НВ, що ні дорослі, ні діти не постраждали, але у школі зникло електропостачання, пошкоджені вікна та двері.

"Зараз спокійно. Не чути (обстрілів - Ред.). Але декілька (годин тому - Ред.) було дуже страшно, тому що один із снарядів потрапив на територію шкільного подвір'я", - розповіла Яріна.

За її словами, останнім часом у ліцеї навчаються тільки 1-4 класи, а 5-11 класи - на дистанційному.

"Перший-четвертий - це малеча. І тільки почався третій урок, закінчилася перерва, почався обстріл", - каже директорка. За її словами, подібних обстрілів вона не пам'ятає з літа 2018 року.

Снаряд також потрапив у господарську споруду одного з житлових будинків, пошкоджено приватний будинок на вулиці Центральній. За попередніми даними, постраждалих немає.

Автор фото, Facebook Попаснянської адміністрації Підпис до фото, Пошкоджено газопровід у Врубівці

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"Відомо, що противник обстріляв вулиці Центральну, Первомайську, Юбілейну смт. Врубівка із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 122 мм", - повідомили у адміністрації.

Постраждала інфраструктура, перебитий газопровід високого тиску, заявляли місцеві чиновники.

За словами адміністрації, у результаті без газу залишилось 70 квартир в багатоповерхівках та 96 приватних будинків.

17 лютого зранку бойовики також обстріляли дитячий садочок у селищі Станиця Луганська, на лінії розмежування. Постраждало троє людей. Вони з контузіями перебувають у лікарні.

Пізніше також обстріляли залізничну станцію Кіндрашівська-нова у Станиці Луганській. Обстріл наразі припинився, станція та депо продовжують роботу, а залізничники оцінюють пошкодження.

Бойовики заявили, що українські військові нібито почали обстрілювати населені пункти поблизу Донецька та Горлівки. Бойовики кажуть про вісім пошкоджених будинків внаслідок обстрілів.

У Кремлі після новин у Станиці Луганській сказали, що "ситуація дуже і дуже небезпечна".

Керівник МЗС України Дмитро Кулеба закликав Захід негайно засудити це серйозне порушення мінських угод з боку Росії "в умовах і так напруженої ситуації в галузі безпеки".