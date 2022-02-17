Зеленський: НАТО є гарантією безпеки України, іншого шляху немає

1 година тому

Автор фото, Reuters

Президент Володимир Зеленський сказав, що членство в НАТО є гарантією безпеки і незалежності України, і що іншого шляху немає.

Так Зеленський відповів на запитання кореспондентки ВВС Сари Рейнсфорд, чи готовий Київ відмовитись від амбіцій стати частиною альянсу.

"Я розумію, що ви хочете почути у відповідь, але це не "амбіція" України, - сказав Зеленський. - Ми втратили 15 тисяч людей з початку війни (на Донбасі - Ред.), це не амбіція. Це наше життя".

Визнаючи, що шлях до членства в НАТО та ЄС може бути довгим, Зеленський зазначив, що для нього "найважливішим на цьому шляху є не втратити країну".

"НАТО - це гарантія безпеки. Чи можемо ми обрати якийсь інший шлях? Для нас це гарантія не втратити свою незалежність", - сказав він.

Підпис до фото, У четвер президент Зеленський відвідав позиції українських військовослужбовців на передовій на Донбасі

У понеділок, 14 лютого, посол України у Британії Вадим Пристайко припустив, що Україна може відмовитись від вступу в НАТО, якщо її до цього змусять обставини.

Росія наполягає, щоб НАТО і США виключили потенційну можливість України приєднатись до альянсу, погрожуючи "військово-технічними заходами", якщо цю вимогу не виконають.

Коли кореспондентка ВВС запитала президента про тиск з боку деяких європейських країн, які б також не хотіли бачити Україну в НАТО, Зеленський відповів: "Ми не можемо заплющити очі та сказати, що це лише Росія не хоче нас там (у альянсі - Ред.)".

Президент відкинув ідею національного референдуму щодо членства в НАТО, оскільки, за його словами, бажання країни стати членом альянсу вже зазначено в Конституції.

Автор фото, EPA

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Зеленський звинуватив Росію в тому, щоб вона розпалює кризу навколо членства України в НАТО, "щоб виправдати своє перебування на кордоні... що вони нібито захищають свій суверенітет". За його словами, все це викривлена інформація.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг теж вчергове висловився за право України приєднатись до альянсу.

"Ми не можемо змиритись з поверненням у епоху сфер впливу, коли більші країни цькують, залякують чи диктують іншим", - заявив він під час пресконференції у четвер.

У альянсі розмірковують над тим, щоб надіслати нові "бойові групи" в Румунію та інші країни на південному сході території країн-членів альянсу на фоні російської загрози.

"НАТО має реагувати, коли ми бачимо агресивні дії Росії", - сказав Столтенберг, закликаючи Москву до діалогу та деескалації.

Він також сказав про те, що Росія може напасти на Україну під чужим прапором, щоб виправдати застосування сили у відповідь, і що в альянсі занепокоєні таким сценарієм.

17 лютого на Донбасі бойовики обстріляли дитячий садочок, внаслідок чого троє людей отримали контузії. Один снаряд також залетів у двір ліцею, пошкоджено будинки і газопровід.

Дитячий садочок обстріляли у селищі Станиця Луганська, де у 2019 році розвели війська і відтоді важких обстрілів там не траплялось.

Автор фото, Facebook ООС

Володимир Зеленський повідомив про обстріли європейським партнерам. Він назвав це провокацією.

Керівник МЗС Дмитро Кулеба закликав Захід негайно засудити це серйозне порушення мінських угод з боку Росії "в умовах і так напруженої ситуації".