Через обстріли на Донбасі загинув український військовий. Все, що відомо про ескалацію

1 година тому

Автор фото, Facebook штаб ООС

У суботу через обстріли на сході України загинув український військовий, повідомляють у штабі Операції Об'єднаних сил. Це перший загиблий з початку ескалації на Донбасі.

За попереднью інформацією, чоловік отримав осколкове поранення, несумісне з життям.

Він загинув близько 7 ранку під час обстрілу біля селища Миронівське Бахмутівського району Донецької області.

У результаті обстрілів на Донбасі постраждали також двоє співробітників ДСНС, повідомили у відомстві. За минулу добу рятувальники 17 разів виїжджали в район проведення ООС, щоб гасити пожежі, рятувати від вогню будівлі, знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, допомагати людям на КПВВ уздовж лінії зіткнення на території Донецької та Луганської областей.

Президент Росії Володимир Путін, який в суботу разом з Олександром Лукашенком спостерігає за пусками балістичних ракет із ситуаційного центру в Кремлі, заявив, що ситуація на сході України погіршується. За словами Путіна, він досі готовий обговорювати безпекову кризу зі Заходом.

Тим часом у декількох регіонах Росії готуються приймати жителів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР", їхню евакуацію оголосили в п'ятницю.

У ООС повідомляють, що в суботу бойовики задіяли артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем.

Крім того, на Донеччині ООС зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

"Окупанти продовжують підступно вести артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщують свої артилерійські системи поблизу житлових будинків", - кажуть у штабі ООС.

Як заявляюють у ООС, так бойовики намагаються змусити підрозділи Збройних Сил України відкрити вогонь у відповідь, щоб потім звинуватити українських військових "в обстрілах мирних мешканців".

"Об'єднані сили не відкривають вогонь по об'єктах цивільної інфраструктури та дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права", - наголошують українські військові.

Що відомо про ситуацію на Донбасі

Ескалація на Донбасі спостерігається останні кілька днів.

У п'ятницю 18 лютого лідери самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" оголосили евакуацію місцевих жителів. Через нібито загрозу нападу з боку України людей тимчасово переміщають у Ростовську область, до Росії. У автобуси беруть жінок, дітей та літній людей, а чоловіків мобілізують.

Перший віце-губернатор Ростовської області Ігор Гуськов повідомив, що для евакуйованих утворили пункти тимчасового розміщення на 13 тис. осіб. Вводиться режим надзвичайної ситуації.

За словами голови МНС Росії, ще 26 регіонів заявили про готовність прийняти людей з ОРДЛО.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Людей з "ЛНР" і "ДНР" вивозять автобусами

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За цей день ООС зафіксували понад 65 порушень припинення вогню, з них 52 - із забороненою зброєю, повідомляють у штабі. Це дуже багато - за попередній тиждень військові фіксували по 4-5-7 порушень. А на початку лютого три дні бойовики, підтримувані Росією, взагалі не порушували тиші, повідомляли раніше в штабі ООС.

За п'ятницю 18 лютого також зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 204 одиниць військової техніки збройних формувань РФ. За словами ООС, це теж порушення Мінських домовленостей.

Близько 4 ранку напередодні позиції українських військових обстрілювали в районі населеного пункту Водяне, повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід". За даними розвідки, пишуть в угрупуванні, одночасно з цим були зафіксовані розриви у районі населеного пункту Пікузи.

"Це свідчить про те, що окупаційні сили намагаються видати обстріл своїх позицій за вогонь у відповідь наших військових, - повідомляють в ОТУ "Схід". - Такими діями загарбники вкотре продемонстрували своє цинічне та байдуже ставлення до життя й здоров'я мирних мешканців".

Після оголошення евакуації в самопроголошених республіках спостерігачі від ОБСЄ зафіксували на Донбасі понад 830 випадків порушення режиму припинення вогню, і понад 600 з них - вибухи, зафіксували у своєму звіті спостерігачі спеціальної моніторингової місії.

У п'ятницю ввечері у ЗМІ також з'являлись повідомлення, що у "ЛНР" було чути вибухи, пошкоджено газопровід. За попередньою інформацією, загиблих чи поранених немає.

Напередодні, 17 лютого, на Луганщині обстріляли кілька населених пунктів на підконтрольній Україні території. Снаряди потрапили у дитячий садочок, двір ліцею, пошкодили кілька будинків та газопровід. Троє людей отримали контузії.

Перед тим бойовики заявляли, що українські військові нібито почали обстрілювати населені пункти поблизу Донецька та Горлівки. А у Кремлі ситуацію назвали "дуже і дуже небезпечною".

Що кажуть в Росії та Україні

Володимир Путін, який в суботу разом із Олександром Лукашенком спостерігає за пусками балістичних ракет в Кремлі, заявив, що ситуація на сході України погіршується.

За словами Путіна, він досі готовий обговорювати безпекову кризу зі Заходом, однак обвинувачує західні країни в тому, що вони ігноруюють безпекові проблеми Росії.

Лідер самопроголошеної ДНР Денис Пушилін у зверненні до громадян 18 лютого заявив, що нібито український президент Володимир Зеленський невдовзі віддасть наказ про наступ.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Озброєний прихильник "ЛНР"

Але в МЗС України, СБУ, Збройних силах та штабі ООС заперечили будь-які подібні плани.

"Противник продовжує свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних сил України в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії", - прокоментували заяви Пушиліна в ООС.

"Це несумнівний юридичний факт, Збройні сили України не готувались і не готуються до будь-якої наступальної операції на Донбасі. Весь сенс нашої політики - в пошуках дипломатичного рішення", - сказав BBC News Україна радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За словами Подоляка все, що зараз відбувається в ОРДЛО та нагнітається в російських медіа, "організовано настільки неакуратно, що навіть як пропагандистська постановка виглядає вкрай по-дурному".

"Надто очевидні елементи великої провокації - мобілізації, евакуації, постановочні "теракти", виступи суб'єктів, що називають себе головами невизнаних республік, які готувались задовго до сьогоднішніх днів та вочевидь не викликають найменшої довіри ніде", - вважає Подоляк.

За його словами, у такі спектаклі ніхто не вірить, а тому "для демократичного світу агресор, роль якого виконує лише РФ, продовжує виглядати саме агресором без будь-яких сумнівів".

У ці дні, під час загострення ситуації на Донбасі, у Мюнхені саме відбувається щорічна безпекова конференція. Президент Володимир Зеленський теж там буде в суботу 19 лютого.

Там він зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, віце-президенткою США Камалою Гарріс та іншими партнерами

"Візит розплановано динамічно, повернення до Києва - сьогодні ж", - заявили в Офісі президента.

У цій же заяві зазначається, що ситуація на Донбасі повністю контрольована українськими силами безпеки й оборони.