Росія може використати теракт або хіматаку як привід для нападу на Україну - Блінкен

1 година тому

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Росія може використати для повномасштабної агресії проти України надуманий привід - теракт на російській території, виявлення братських могил, обстріл цивільних або справжню чи фейкову атаку із застосуванням хімічної зброї. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час засідання Ради безпеки ООН.

"Росія може зобразити цю подію як геноцид чи етнічну чистку", - попередив Блінкен.

Після цього, за його словами, російська влада у "спосіб, достойний театру" скличе надзвичайну нараду, російські ракети та бомби будуть вражати цілі в Україні, будуть кібератаки та блокування комунікації.

"Після цього російські танки і солдати будуть наступати на ключові цілі, які вже ідентифіковані", - додав він.

Блінкен підтвердив, що Росія зберігає потужну військову присутність на кордонах України.

"Інформація, яку ми маємо, чітко вказує, що ці сили, включно із сухопутними військами, літаками, кораблями, готуються розпочати напад на Україну у найближчі дні", - сказав він.

Держсекретар США попередив, що певні групи українців є пріоритетною ціллю для російської армії.

"Ми маємо інформацію, що Росія зробить ціллю певні групи українців", - наголосив Блінкен.

Окрім того, за його словами, наявна інформація свідчить, що Київ також є однією з ключових цілей.

За словами Блінкена, ситуація навколо України впливає на весь світ, а базові принципи порядку опинилися під загрозою.

"Ми з нашими союзниками надамо відповідь, яка буде твердою і рішучою", - попередив він про наслідки вторгнення.

Тим часом президент США Джо Байден заявив, що є всі ознаки, що російські війська готові зайти в Україну, й назвав загрозу вторгнення "дуже високою". Водночас він вважає можливим дипломатичне врегулювання.

А Росія письмово попередила США про готовність до "військово-технічних заходів" через невиконання її вимог і вислала другу людину в посольстві США у Москві.

У дипломатії є шанс?

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У своєму виступі в Раді безпеки ООН держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що шлях дипломатії все ж лишається відкритим.

За його словами, Росія може вибрати інший шлях, поки "ще є час".

Блінкен запропонував провести засідання Ради НАТО-Росія та постійної ради ОБСЄ в Європі, щоб "без конфлікту" врегулювати напруженість на кордонах України.Ці зустрічі, додав держсекретар, можуть прокласти шлях до саміту "ключових лідерів" для обговорення взаємних нарікань щодо проблем безпеки."Як провідні дипломати, ми зобов'язані докласти всіх зусиль для досягнення успіху дипломатії", - заявив він, маючи на увазі російського колегу Сергія Лаврова. Йому Блінкен запропонував провести зустріч наступного тижня у Європі.Блінкен додав, що США вважають, що імплементація мінських угод є життєво важливою для забезпечення дипломатичного прогресу.За його словами, США відчують полегшення, якщо їхні попередження щодо нападу Росії не виправдаються.

Росія попереджає про військові заходи

Москва передала послу США в Росії Джону Саллівану реакцію на відповідь США та НАТО щодо гарантій безпеки, повідомило російське МЗС.

Після візиту Саллівана стало відомо про висилку з Росії заступника посла США Бартла Гормана.

Речник американської дипмісії Джейсон Ребхольц пояснив, що Горман був другим за значенням посадовцем у посольстві США в Москві після посла та ключовим членом вищого керівного складу посольства.

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МЗС Росії поширило текст відповіді США. Вона складається із кількох тематичних блоків, повний текст документу опублікували кілька російських ЗМІ. Офіційний сайт російського МЗС у четвер увечері перестав працювати, у самому відомстві це пояснили "неякісною роботою технічних служб".

У документі наголошується, що у своїй січневій відповіді "американська сторона не дала конструктивної відповіді на базові елементи підготовленого російською стороною проєкту договору зі США про гарантії безпеки".

Серед цих елементів Росія називає відмову від подальшого розширення НАТО, відмову від вступу України та Грузії до НАТО та відмову від створення військових баз на пострадянському просторі.

"Проігноровано пакетний характер російських пропозицій, з яких навмисно обрали "зручні" теми, які своєю чергою "перекручені" у бік створення переваг для США та їхніх союзників", - йдеться у документі.

Москва висловила стривоженість наростаючою військовою активністю США та НАТО безпосередньо біля російських кордонів.

"За відсутності готовності американської сторони домовлятися про тверді, юридично зобов'язуючі гарантії забезпечення нашої безпеки з боку США та їхніх союзників, Росія буде змушена реагувати, зокрема, шляхом реалізації заходів військово-технічного характеру", - йдеться у відповіді.

"Вторгнення" в Україну

Російське МЗС інформацію щодо можливого вторгнення на територію України характеризує як "спробу чинити тиск і знецінити пропозиції Росії щодо гарантій безпеки".

Анексію Криму у 2014 році названо у документі наслідком "державного перевороту" в Україні, після якого "кримчани проголосували за возз'єднання з Росією".

"У разі прийняття України в НАТО виникне реальна загроза того, що режим у Києві спробує силою "повернути" Крим, втягнувши США та їхніх союзників, відповідно до ст.5 Вашингтонського договору, у прямий збройний конфлікт із Росією з усіма наслідками, що випливають", - наголошується у відповіді.

Політика "відкритих дверей" НАТО

Росія знову розкритикувала принцип "відкритих дверей", який дозволяє будь-якій європейській країні подати заявку на членство в альянсі.

"Вона [політика] суперечить базовим зобов'язанням, прийнятим у рамках НБСЄ/ОБСЄ, насамперед зобов'язанню "не зміцнювати свою безпеку коштом безпеки інших", - наголошується у відповіді.

Відведення військ від кордону?

У відповіді Москви наголошується, що США та їхні союзники неодноразово вимагали від Москви відведення військ від російсько-українського кордону.

"Виходимо з того, що розміщення Збройних сил Російської Федерації на своїй території не торкається і не може торкатися фундаментальних інтересів США. Хотіли б нагадати, що на території України наших сил немає", - наголошується у відповіді.

Водночас Москва звинуватила США в обході обмежень договору про звичайні збройні сили у Європі та вільному трактуванні положення Основного акту Росія-НАТО про відмову від "додаткового постійного розміщення суттєвих бойових сил".