Пором з пасажирами загорівся біля берегів Греції. Людей евакуювали

19 хвилин(и) тому

Автор фото, Grimaldi Lines

Італійський пором Euroferry Olympia загорівся в Іонічному морі неподалік від узбережжя грецького острова Корфу. За попередніми даними, всіх пасажирів евакуювали, ніхто не постраждав.

За даними AFP, на борту судна перебувало 237 пасажирів та 51 член екіпажу.

Лайнер здійснював рейс між грецькою Ігуменицею та італійським містом Бриндізі.

Інцидент відбувся невдовзі після відправлення. Судно стало на північ від острова Корфу та на захід від узбережжя Албанії. Тут проходить жвавий морський транспортний коридор між Грецією та Італією.

Автор фото, Marinetraffic.com

Як повідомляє грецький телеканал MEGA, після загоряння капітан судна попросив про евакуацію. Що саме стало причиною пожежі, невідомо.

На місці перебувають три кораблі Військо-морських сил Греції, буксир та інші судна.

Пором належить італійській компанії Grimaldi Lines.