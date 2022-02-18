"Чому ти перестала боротись?" Тренерка люто зустріла Валієву, яка так і не отримала медалі

20 хвилин(и) тому

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За словами президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха, було страшно спостерігати, як холодно поводилась з розчавленою Камілою Валієвою її російська тренерка після невдачі спортсменки в Пекіні-2022.

Валієва, обтяжена допінговим скандалом та сумнівами в тому, чи правильним було дозволяти їй брати участь в змаганнях, у четвер посіла четверте місце після кількох помилок.

Коли 15-річна спортсменка зійшла з льоду, її тренерка Етері Тутберідзе не обійняла та не втішила Валієву, а натомість спитала, "чому ти взагалі перестала боротися?"

Валієва була фавориткою на жіночих змаганнях з фігурного катання, встановивши кілька світових рекордів за короткий період часу з моменту свого дебюту в жовтні. Спортсменка лідирувала після короткої програми у вівторок, але серія падінь та безладних приземлень у четвер виключила її з трійки переможців.

"Коли я побачив, як найближче оточення сприйняло її, що виглядало як неймовірна холодність, мені було страшно бачити це - замість втішити її, замість спробувати їй допомогти", - сказав Бах.

Тутберідзе, чиї методи тренувань вже були в центрі уваги, таки обійняла юну дівчину, поки та очікувала на результати свого виступу. Але за кілька хвилин до того тренерка вимагала відповіді: "Чому ти так відпустила це все? Поясни мені, чому?"

Бах сказав, що його "дуже, дуже стривожило" те, що він побачив, коли спостерігав за змаганнями по телевізору.

"Усе це не додає мені особливої довіри до найближчого оточення Каміли ні в тому, що стосується минулого, ні щодо майбутнього", - сказав він.

"Як поводитися, як звертатись, як ставитись до неповнолітньої 15-річної спортсменки при такому очевидному психологічному напруженні", - міркував Бах.

Валієва стала фігуранткою антидопінгового розслідування після позитивного результату тесту на препарат від стенокардії триметазидин. Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА) повідомило також, що розслідуватиме дії найближчого оточення Валієвої, включаючи тренерів, лікарів та інших дорослих людей навколо юної спортсменки.

Перш ніж результати тесту стали відомими, вона допомогла Російському олімпійському комітету виграти командний захід на іграх у Пекіні, але медалі за це будуть вручені лише після завершення розслідування вживання допінгу.

Тутберідзе у центрі уваги

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Протягом подій останніх днів тренерка Тутберідзе була присутня на ковзанці, а Валієва продовжувала тренуватись на фоні невизначеності, чи зможе вона виступити.

У перші дні, коли з'явилась новина про невдалий тест на допінг, на фотографіях була видно, як Валієва обіймає тренерку. А у своїй біографічній довідці для Олімпіади-2022 спортсменка описувала Тутберідзе як свою "геройку".

Тутберідзе керує чимось на кшталт виробничої лінії успішних молодих російських фігуристок в московському клубі "Самбо-70". Серед її вихованок - олімпійська чемпіонка Анна Щербакова та срібна призерка Олександра Трусова, обом по 17 років.

Перед ними була чемпіонка 2018 року Аліна Загітова, яка виграла своє золото у 15 років, і срібна призерка 2018 року Євгенія Медведєва, якій було 18. Тим часом Юлії Липницькій було 15, коли вона виграла командне золото на іграх у Сочі в 2014 році.

Всі ці спортсменки або вийшли на пенсію ще підлітками, або ж пішли на перерву в спорті й більше не зможуть повернутись.

І, судячи з того, як Трусова говорила з тренерами в четвер після срібної медалі, незабаром вона теж може поповнити список спортсменок, які пішли у дострокову відставку.

"Ніколи, я ненавиджу цей спорт! Ненавиджу її, ненавиджу все це! У всіх є золота медаль, у всіх! А у мене немає! Не треба, будь ласка, ви все знали! Ніколи не вийду на лід! Ніколи! Я ненавиджу! Це неможливо, так не можна!" - говорила в сльозах 17-річна Олександра.

Було чути, як спортсменка казала, що не хоче йти на церемонію нагородження, перш ніж згодом зібратись на пресконференції, де вона зазначила: "Звісно, це були лише емоції, я обдумаю все це та пізніше прийму рішення, що збираюсь робити в майбутньому".

Валієву, Щербакову та Трусову називають "четвіркою", оскільки всі вони виконують четверні стрибки, які рідко зустрічаються в жіночому фігурному катанні. З 25 спортсменок, які змагалися в жіночій довільній програмі в четвер, лише це тріо спробувало їх. Медики вважають четверні стрибки надзвичайно травмонебезпечним елементом для жінок.

Безсумнівно, найкращими фігуристів роблять тренери, однак тепер багато хто також задумається, якою ціною це дається. У четвер двоє фігуристок залишили лід у сльозах.

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Після новини про результати допінг-спроби у Валієвої тренди російського твітеру кілька днів очолював хештег #СоромТутберідзе. Багато фанатів фігурного катання вимагали відставки Тутберідзе, а деякі її колишні вихованки розповідали про те, що тренерка є надто суворою.

Бах каже, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) небагато може зробити, щоб контролювати оточення спортсмена.

"Ми бачимо, що в нас дуже обмежені засоби, - каже він. - Ми не поліція, не можемо допитувати чи офіційно переслідувати, а наші санкції вкрай обмежені".

"Зрештою, це питання, де нам потрібна підтримка урядів", - додав президент МОК.

Росіяни беруть участь у іграх під прапором Російського олімпійського комітету. Країна перебуває під міжнародними спортивними санкціями, пов'язаними з допінговим минулим.

Тиск на Валієву "позами межами моєї уваги"

Участь Каміли Валієвої у жіночих змаганнях була суперечливою. Фігуристка була в центрі уваги ЗМІ протягом 10 днів у Пекіні.

8 лютого, через день після командної перемоги Російського олімпійського комітету, вона дізналась, що має позитивний результат на заборонений препарат триметазидин і її тимчасово відсторонили від участі в Олімпіаді.

Їй дозволили змагатись після того, як Спортивний арбітражний суд (CAS) наступного дня виніс рішення проти відсторонення від участі в Олімпіаді.

В ухвалі арбітражу зазначено, що рішення допустити Валієву до особистого турніру Олімпіади ухвалили з урахуванням її статусу "захищеної персони" (їй менше 16 років), а також несвоєчасного повідомлення спортсменки про факт порушення антидопінгових правил. На засіданні не розглядали питання про її винуватість у вживанні допінгу.

МОК не приховував свого невдоволення з приводу того, що Валієвій дозволили брати участь у змаганнях, заявивши, що поставить зірочку поруч з її результатами, якщо вона потрапить у трійку найкращих, поки її справа не буде вирішена.

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Тим часом ВАДА каже, що арбітраж проігнорував "чіткі та недвозначні умови" свого кодексу щодо критеріїв скасування обов'язкового тимчасового відсторонення.

У своїй заяві вони вказали, що CAS фактично "переписав" кодекс, щоб сказати, що обов'язкове призупинення тепер необов'язкове у випадку "захищених осіб".

"(Такий крок - Ред.) ризикує підірвати цілісність спортивних змагань та впевненість атлетів у тому, що вони змагаються на рівних умовах", - йдеться у заяві ВАДА.

На думку суду, якби спортсменці не дозволили змагатись, це рішення нанесло б їй "непоправної шкоди". Але у четвер багато хто спитав, чи не вийшло все насправді на гірше.

Бах, який сам виграв золоту модель з фехтування на Олімпіаді 1976 року, сказав, що навіть не міг собі уявити, якого тиску зазнала Валієва.

"Зі свого досвіду в спорті я трохи знаю про тиск. Але цей тиск виходить за межі моєї уяви", - додав він.

"Бачити, як вона там бореться, спостерігати за тим, як вона знову намагається зібратись, як потім намагається закінчити свою програму, це можна було побачити в кожному русі мови її тіла, можна було відчути, що це величезний душевний стрес, і, може бути, вона б надала перевагу тому, щоб просто піти з льоду та спробувати залишити цю історію позаду", - каже Бах.

Але навіть зараз спортсменка не може залишити це позаду, її ще чекає розслідування вживання допінгу.

І хто знає, чи братиме Валієва участь ще в одній Олімпіаді, враховуючи послужний список тих, хто пройшов через систему до неї.

"Я можу тільки побажати їй, щоб вона отримала підтримку від своєї сім'ї, друзів та людей, які допомагають їй в цій надзвичайно складній ситуації", - сказав Бах.