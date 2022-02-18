Росія на вихідних проведе пуски балістичних ракет. Наглядатиме особисто Путін

18 хвилин(и) тому

Автор фото, Facebook Міноборони РФ

Росія оголосила про масштабні навчання 19 лютого, що включатимуть пуски балістичних і крилатих ракет.

Навчання сил стратегічного стримування пройдуть під особистим керівництвом президента Володимира Путіна, повідомляють "РИА Новости" з посиланням на міноборони Росії.

Про це стало відомо тільки зараз, але захід заздалегідь планували для перевірки готовності військового управління, бойових розрахунків, екіпажів кораблів та ракетоносців, озброєння стратегічних ядерних сил, заявили у міністерстві.

За повідомленнями, у навчаннях візьмуть участь підрозділи Військово-космічних сил, південного військового округу, Ракетних військ стратегічного призначення, Північного та Чорноморського флотів. Також будуть задіяні сили ядерної тріади Росії.

Спільні військові навчання Росії та Білорусі мають завершитися 20 лютого, а навчання у Чорному морі - на день раніше.

У міноборони Росії також твердять, що виводять більше танків та іншої бронетехніки з районів поблизу українських кордонів. Там додали, що десять винищувачів Су-24 планують передислокувати з анексованого Криму на аеродроми в інших регіонах.

У вівторок, 15 лютого, в російському відомстві заявляли, що після навчань на місця постійної дислокації повертаються війська південного та західного військових округів, які межують з Україною.

А наступного дня міноборони Росії виклали фото та відео з нібито відведенням частини підрозділів південного військового округу.

Автор фото, Міноборони РФ

Спочатку ці заяви вселяли надію на зниження напруженості на українських кордонах.

Однак у США заявили, що твердження Росії про відведення військ є "фальшивими" і що за останні дні до кордонів прибули додаткові 7 тисяч військовослужбовців.

Про це ж говорить і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, запевняючи, що не бачить ознак відступу російських сил або деескалації.

В Україні теж не вірять російським заявам. Президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона не фіксує відведення військ Росією від кордонів.