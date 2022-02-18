У "ДНР" і "ЛНР" оголосили масову евакуацію населення в Росію. Україна заперечує наступ

1 година тому

Автор фото, AFP

Лідери самопроголошеної "ДНР" та "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник оголосили про виїзд населення цих територій в Росію через начебто загрозу наступу з боку України.

У зверненні до населення вони пояснюють такі дії зростанням загрози нападу з боку України.

Україна заперечує повідомлення про нібито наступальну операцію і наполягає на дипломатичному врегулюванні ситуації.

Денис Пушилін заявив, що організований виїзд населення "ДНР" в Росію почнеться вже у п'ятницю.

"Останні місяці ми щоденно фіксуємо нарощування Україною кількості військовослужбовців та летального озброєння, в тому числі реактивних систем залпового вогню", - сказав Пушилін.

"Сьогодні їхні знаряддя націлені на мирних громадян, на нас та наших дітей, - додав він. - Президент України Володимир Зеленський найближчим часом віддасть наказ військовим перейти в наступ".

Пушилін повідомив, що в першу чергу евакуюватимуть жінок, дітей та людей похилого віку. Він закликав "прислухатись та прийняти правильне рішення" про тимчасовий виїзд.

Він також сказав, що за домовленістю з керівництвом Росії місцевих жителів готова розмістити в себе Ростовська область. Там їх нібито забезпечать всім необхідним, а на пунктах пропуску створені всі умови для швидкого переходу людей.

Що каже Україна

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Однак командування операції Об'єднаних сил повідомляє, що українські військові неухильно дотримуються Мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права.

Напередодні Україна звинуватила самопроголошені "ЛНР" і "ДНР" в активних обстрілах підконтрольної Києву території.

"Слід зазначити, що противник продовжує свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії", - прокоментували заяви Пушиліна в ООС.

Керівник українського МЗС Дмитро Кулеба також заявив, що Україна не проводить та не планує жодних агресивних дій на Донбасі.

"Ми категорично спростовуємо повідомлення російської пропаганди щодо нібито наступальних операцій України чи будь-яких диверсій на хімічному виробництві, - написав міністр у своєму твітері. - Ми цілковито віддані виключно дипломатичному врегулюванню".

Обстріл Станиці Луганської

На Луганщині 17 лютого обстріляли кілька населених пунктів. Снаряди потрапили у дитячий садочок, двір ліцею, пошкодили кілька будинків та газопровід. Троє людей отримали контузії.

Перед тим бойовики заявляли, що українські військові нібито почали обстрілювати населені пункти поблизу Донецька та Горлівки.

У Кремлі після обстрілу у Станиці Луганській заявили, що "ситуація дуже і дуже небезпечна".