Німеччина вже теж заявляє про безпрецедентне накопичення військ РФ

45 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Під час нещодавнього візиту до Києва очільниця німецького МЗС зустрілася зі своїм колегою

Тоді як президент США заявляє, що Росія може піти на провокацію, щоб мати привід вторгнутися в Україну, у Німеччині кажуть, що Росія ставить мир під загрозу.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок звинуватила Москву у дипломатії в стилі Холодної війни і закликала зробити "серйозні кроки до деескалації" у кризі довкола України.

Ці заяви із Берліна пролунали одразу по тому, як президент Байден заявив, що Росія готує провокацію, аби виправдати напад на Україну.

Президент США заявив, що відповідь на такі дії буде дуже швидкою, проте підкреслив, що шанс для дипломатичного урегулювання кризи все ще залишається.

У Росії назвали припущення про провокації "безпідставними" і звинуватили США у загостренні протистояння.

У Москві кажуть, що проводять військові навчання, а що деякі з підрозділів вже повернулися на бази постійної дислокації впродовж останніх днів.

На Заході твердять, що жодних ознак відведення військ немає.

"Безпрецедентне накопичення військ"

Керівниця МЗС Німеччини Анналена Бербок стала останнім чільним західним політиком, який озвучив занепокоєння тим, як Росія накопичує військову присутність на кордоні з Україною - як у самій Росії, так і в Білорусі, що дозволяє оточити Україну з трьох сторін.

У заяві напередодні щорічної конференції з безпеки у Мюнхені, де у п'ятницю світові лідери зберуться на триденну зустріч, вона попередила, що Росія "кидає виклик фундаментальним засадам миру у Європі" через "безпрецедентне накопичення військ" та "вимоги у стилі Холодної війни".

Заяви очільниці німецького МЗС стосуються низки вимог Росії щодо майбутнього європейської безпеки, метою яких є обмежити військову присутність Заходу в країнах, що їх Росія вважає своєю "сферою впливу".

Захід відкидає ідею, що Росія має право впливати на зовнішню політику сусідніх країн, так, як це робив Радянський Союз за часів Холодної війни, коли Захід та СРСР стояли на порозі ядерної війни.

Анналена Бербок закликала не полишати дипломатичні зусилля, оскільки "навіть малі кроки до миру краще, ніж великі кроки до війни".

Багато хто в Україні критикує позицію німецької влади щодо нинішнього конфлікту довкола України - від нерішучої позиції Берліна стосовно Північного потоку-2 до відмови постачати зброю. А новий канцлер Німеччини став одним із останніх європейських лідерів, які відвідали Київ наприкінці січня - на початку лютого.

Як виглядатиме провокація?

Автор фото, EPA Підпис до фото, Президент Джо Байден заявив, що Росія шукає приводу для війни

Напередодні президент США повідомив, що Росія планує провокацію, аби знайти привід для вторгнення в Україну.

Росія заперечує такі плани.

Пізніше на засіданні Ради безпеки ООН держсекретар США Ентоні Блінкен дав трохи більше інформації щодо того, як може виглядати ця провокація.

За його словами, наразі точно невідомо, як виглядатиме підготовка до вторгнення, проте можливими є "терористичний напад у самій Росії, інсценування знайдення масового поховання, інсценування атаки дрона на цивільне населення, а також фейкова або справжня хімічна атака".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, "Повірте мені, я тут нині не для того, аби розпочати війну, а для того, щоб її попередити", - заявив Держсекретар Блінкен на РБ ООН

За словами Держсекретаря США, після того, як це станеться, російський уряд "театрально скличе" термінове засідання щодо захисту етнічних росіян на території України, і російські снаряди та ракети почнуть вражати цілі в Україні. Все це супроводжуватиметься й кібератаками.

США не надали доказів таких припущень, і пан Блінкен припустив, що дехто може поставити під сумнів його слова.

"Але повірте мені, я тут нині не для того, аби розпочати війну, а для того, щоб її попередити", - заявив він.

Занепокоєння США поділяють й інші західні лідери. Генсек НАТО Єнс Столтенберг також попередив про "попередній напад перед вторгненням", про планування провокацій Росією попереджали також британський прем'єр Борис Джонсон та міністр закордонних справ Ліз Трасс.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Дитячий садочок у Станиці Луганській після обстрілу

17 лютого на Луганщині були обстріляні дитячий садок та ліцей.

Відповідь Росії

У четвер Росія надіслала формальну відповідь США щодо американських пропозицій з врегулювання кризи довкола України. В тих пропозиціях йшлося як про можливі дипломатичні шляхи виходу з ризи, так і попередження про кроки у відповідь на ескалацію конфлікту.

У своїй відповіді Росія заявила про відкритість до обговорення інспекцій місць базування ракетних установок з обох боків, але наголосила, що США не дали відповідь на головні безпекові занепокоєння Росії щодо розширення НАТО поблизу її кордонів.

Москва твердить, що у разі, як це питання не буде вирішено, у відповідь вона задіє "військово-технічні засоби", але не пояснила, що це може бути.