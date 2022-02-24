Росія напала на Україну. В різних містах лунають вибухи
У різних містах України - в тому числі в Києві, Харкові, Маріуполі, вздовж лінії розмежування - лунають вибухи.
У Києві в різних районах столиці вибухи чули кореспонденти ВВС News Україна - Голосіївському, Оболонському, Печерському.
У соцмережах повідомляють про вибухи в Харкові, Житомирі, Маріуполі.
Про звуки вибухів повідомляють також на лінії розмежування.
Радник глави МВС України Антон Геращенко повідомив, що йдеться про обстріли, вони тривають в Києві, Харкові та Дніпрі.
"Вторгнення почалося. Щойно були удари ракет по центрах воєнного управління, аеродромам, військовим складам в Харкові, Києві та Дніпрі. Йдуть артилерійські обстріли кордонів", - написав він в фейсбуці.
Раніше близько 4 ранку президент Росії Володимир Путін оголосив "спеціальну військову операцію на Донбасі".
За його словами, це пов'язано з необхідністю "демілітаризації та денацифікації України".
У Василькові поруч Києва вибухи біля аеродрому, повідомляє очевидець.
Свідок каже, що летіли якісь об'єкти, а їх щось збивало. Припускають роботу ППО. Люди у Василькові збираються у підвали. Поблизу Василькова військова авіабаза. Поки що гул в небі затих.
Мінінфраструктури повідомило про евакуацію в аеропорту Бориспіль.
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Про це він сказав у своєму зверненні в ніч на 24 лютого.