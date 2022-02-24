Росія напала на Україну. В різних містах лунають вибухи

38 хвилин(и) тому

У різних містах України - в тому числі в Києві, Харкові, Маріуполі, вздовж лінії розмежування - лунають вибухи.

У Києві в різних районах столиці вибухи чули кореспонденти ВВС News Україна - Голосіївському, Оболонському, Печерському.

У соцмережах повідомляють про вибухи в Харкові, Житомирі, Маріуполі.

Про звуки вибухів повідомляють також на лінії розмежування.

Радник глави МВС України Антон Геращенко повідомив, що йдеться про обстріли, вони тривають в Києві, Харкові та Дніпрі.

"Вторгнення почалося. Щойно були удари ракет по центрах воєнного управління, аеродромам, військовим складам в Харкові, Києві та Дніпрі. Йдуть артилерійські обстріли кордонів", - написав він в фейсбуці.

Раніше близько 4 ранку президент Росії Володимир Путін оголосив "спеціальну військову операцію на Донбасі".

За його словами, це пов'язано з необхідністю "демілітаризації та денацифікації України".

У Василькові поруч Києва вибухи біля аеродрому, повідомляє очевидець.

Свідок каже, що летіли якісь об'єкти, а їх щось збивало. Припускають роботу ППО. Люди у Василькові збираються у підвали. Поблизу Василькова військова авіабаза. Поки що гул в небі затих.

Мінінфраструктури повідомило про евакуацію в аеропорту Бориспіль.

Почалася десантна операція у Чорному та Азовському морях, повідомляють джерела "Інтерфакс-Україна" у Міноборони.