Бред Пітт судиться з Анджеліною Джолі через виноградник, де вони одружилися

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Анджеліна Джолі і Бред Пітт розлучилися у 2016 році

Голлівудський кіноактор Бред Пітт подав до суду на свою колишню дружину Анджеліну Джолі за те, що вона продала свою частку французького виноградника, який вони разом купили.

Пара придбала контрольний пакет акцій Chateau Miraval у 2008 році і через шість років одружилася там.

Пітт каже, що він і його колишня дружина домовилися не продавати свої частки майна без дозволу іншого.

Але Джолі порушила домовленість. Її частку придбала компанія-виробник алкогольних напоїв, яка належить російському олігарху, йдеться у позові.

Джолі поки що не прокоментувала ситуацію.

Адвокати актора заявили, що Chateau Miraval, що складається з заміського будинку та виноградника на півдні Франції, "став пристрастю Пітта" і під його керівництвом перетворився на "міжнародну історію успіху на багато мільйонів доларів".

У юридичних документах, поданих до суду в Лос-Анджелесі у четвер, вказано, що Пітт зробив виноградник, який був "одним з найбільш шанованих у світі виробників рожевого вина", прибутковим.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Chateau Miraval складається з маєтку і виноградників на південному сході Франції

За його словами, Джолі продала свою частку без його відома люксембурзькому виробнику алкогольних напоїв, який контролює російський бізнесмен Юрій Шефлер.

"Вона продала свою частку, розуміючи, що Шефлер та його компаньйони захочуть контролювати бізнес, якому Пітт присвятив себе, і підірвати його інвестиції в Miraval", - стверджується в позові.

Адвокати Бреда Пітта заявили, що цей крок мав на меті завдати "незаслуженої шкоди" актору, який вклав гроші у виноробний бізнес.

Подружжя придбало маєток та виноградники Chateau Miraval у селі Корренс на південному сході Франції приблизно за 25 мільйонів євро.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Пара придбала Chateau Miraval у 2008 році

Пітт і Джолі зустрічалися 10 років, перш ніж одружитися у 2014 році. Джолі подала на розлучення у 2016 році.

Вона "письмово повідомила Пітта" про своє рішення продати свою частку виноградників Шефлеру у січні 2021 року, сказавши, що ухвалила "важке рішення", йдеться в позові.

Адвокати Бреда Пітта вимагають розгляду справи судом присяжних.