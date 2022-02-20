Що таке фінляндизація і чи потрібна вона Україні

26 хвилин(и) тому

Фінляндія, як і Україна, має історично складні відносини з Росією.

А ще це одна з небагатьох європейських країн, яка не входить до НАТО. І Росія під боком - одна з причин позаблокового статусу.

Нині лунають голоси про те, чи не піти Україні фінським шляхом і відмовитися від євроатлантичних прагнень, щоб уникнути конфлікту з Росією. Але чи справді це захистить Україну?

Відео кореспондентки ВВС News Україна Жанни Безп'ятчук.