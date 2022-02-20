Що таке фінляндизація і чи потрібна вона Україні
Фінляндія, як і Україна, має історично складні відносини з Росією.
А ще це одна з небагатьох європейських країн, яка не входить до НАТО. І Росія під боком - одна з причин позаблокового статусу.
Нині лунають голоси про те, чи не піти Україні фінським шляхом і відмовитися від євроатлантичних прагнень, щоб уникнути конфлікту з Росією. Але чи справді це захистить Україну?
Відео кореспондентки ВВС News Україна Жанни Безп'ятчук.
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