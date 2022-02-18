Шестирічний афганський хлопчик застряг у колодязі. Його не вдалося врятувати живим

42 хвилин(и) тому

Автор фото, MAHFOUZUBAIDE Підпис до фото, Порятунок хлопчика тривав чотири дні

Шестирічний хлопчик, який провалився в колодязь в афганській провінції Забуль, помер. Дитина провела в колодязі чотири дні, у п'ятницю його підняли на поверхню, але він помер за кілька хвилин.

Хлопчик впав у колодязь глибиною 25 метрів і застряг усередині. Рятувальна операція почалася майже одразу: рятувальники почали копати тунель, щоб дістатися дитини.

Операція тривала чотири дні, і перші дні хлопчик розмовляв із батьком. На відео рятувальників чути, як батько запитує дитину, чи з ним все гаразд.

"Хайдар, поговори зі мною. Не плач. Ми працюємо, щоб витягти тебе", - заспокоює батько сина.

"Добре, я говоритиму", - відповідає хлопчик.

Проте вже з четверга дитина перестала видавати будь-які звуки. У колодязь спустили камеру, і на відео видно, що хлопчик застряг ногами у вузькій частині колодязя, але міг рухати руками та верхньою частиною тіла.

У п'ятницю вранці, коли його витягли, він ще дихав. Його під'єднали до кисню і понесли до медичного гелікоптера, але він помер буквально за кілька хвилин.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Хлопчик застряг у вузькій частині 25-метрового колодязя

На початку лютого схожий інцидент стався в Марокко. Там в 32-метровий колодязь впав п'ятирічний хлопчик.

Рятувальна операція ускладнювалася небезпекою сходження ґрунту та безліччю валунів на шляху рятувальників. Кілька днів рятувальники копали паралельний до колодязя тунель.

П'ятирічного Райана врятувати теж не вдалося. Коли дитину підняли на поверхню, вона була вже мертва. Смертельним для хлопчика, на думку лікарів, могло виявитися тривале перебування під землею або травма голови.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Дівчинку витягли з глибокого колодязя

Операцію з порятунку хлопчика в Марокко транслювали у прямому ефірі. За нею стежила вся країна.