Прийняти і виплатити по 10 тисяч рублів. Путін дав доручення щодо біженців з Донбасу

1 година тому

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Президент Росії Володимир Путін доручив уряду терміново виплатити 10 тисяч рублів (приблизно 130 доларів) кожному біженцю, який прибуде до Ростовської області з Донбасу, повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков.

У пресслужба російського уряду підтвердили, що уряд за дорученням Путіна "здійснить одноразову виплату біженцям з "ДНР" та "ЛНР" у 10 тисяч рублів".

Пєсков також повідомив, що губернатор Ростовської області Василь Голубєв звернувся до Путіна з проханням надати області екстрену допомогу через непередбачуваний наплив біженців із Донбасу.

Раніше так звані лідери "ДНР" та "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник оголосили про виїзд населення цих територій в Росію через нібито зростанням загрози нападу з боку України.

Україна заперечує будь-які заяви про наступ і наполягає на дипломатичному способі врегулювання.

Водночас прессекретар міністерства транспорту Ростовської області Олексій Зотьєв розповів РБК, що поки що на територію області не заїхав жоден автобус з біженцями.

Евакуація

У пятницю лідери самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" заявили про початок організованого виїзду населення цих територій до Росії.

Вони пояснили такі дії нібито збільшеною загрозою нападу з боку України. Жодних доказів на підтвердження своїх слів вони не надали.

Україна ж наголосила, що не проводить та не планує жодних диверсій на Донбасі.

"Заяви ватажків окупаційних адміністрацій про нібито наступ Збройних сил України та силові сценарії звільнення тимчасово окупованих територій не відповідають дійсності", - заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у відеозверненні у фейсбуці.

За його словами, це підтверджують і спостерігачі ОБСЄ.

В МЗС України запевнили, що Україна підтримує лише дипломатичний шлях врегулювання конфлікту.

"Українські громадяни мешкають по обидва боки лінії розмежування. Їхній мир, безпека та добробут є абсолютним пріоритетом для Української держави", - додав речник українського МЗС Олег Ніколенко.