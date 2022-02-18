"Нападу на наші території не плануємо". Секретар РНБО прокоментував евакуацію на Донбасі
Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що жодних наказів на звільнення українських територій силовим шляхом не було.
"Ми жодного нападу на наші території не плануємо", - повідомив Данілов на брифінгу щодо ситуації на Донбасі.
"У разі, якщо буде прийняте рішення звільняти ці території, то будуть великі жертви серед цивільного населення. Тому такого указу у нашій країні бути не може", - наголосив секретар РНБО.
У пятницю лідери самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" заявили про початок евакуації населення цих територій до Росії через нібито загрозу нападу з боку України.
Україна спростувала такі повідомлення, заявивши, що не планує жодних диверсій на Донбасі.
Подальші провокації
Секретар РНБО не виключив, що можливі точкові провокації з боку Росії та підконтрольних їй ватажків на тимчасово окупованих територіях.
"За нашими даними сьогодні є велика загроза того, що представники Російської Федерації, які там перебувають, будуть провокувати тим чи іншим способом. Вони можуть зробити ті речі, які до наших військових не мають жодного стосунку", - сказав він на брифінгу.
Данілов припустив, що це може бути як підрив автобусу з біженцями, так і обстріл будинків.
"Усі провокації, які будуть зроблені з боку Росії чи з боку тих людей, які знаходяться на окупованій території, до нас не мають жодного відношення", - наголосив Данілов.
Секретар РНБО додав, що не бачить повномасштабного вторгнення на територію нашої країни.
"Ми не бачимо сьогодні повномасштабного вторгнення на територію нашої країни. Можемо сказати, що можливі точкові провокації з боку РФ. Для цього маємо відповідне реагування нашими збройними силами, нашими силами сектору безпеки і оборони", - підкреслив секретар РНБО.
Евакуація з "ДНР" та "ЛНР"
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Кінець подкаст
У пятницю лідери самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" заявили про початок організованого виїзду населення цих територій до Росії.
Вони пояснили такі дії нібито збільшеною загрозою нападу з боку України. Жодних доказів на підтвердження своїх слів вони не надали.
Україна ж наголосила, що не проводить та не планує жодних диверсій на Донбасі.
"Заяви ватажків окупаційних адміністрацій про нібито наступ Збройних сил України та силові сценарії звільнення тимчасово окупованих територій не відповідають дійсності", - заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у відеозверненні у фейсбуці.
За його словами, це підтверджують і спостерігачі ОБСЄ.
В МЗС України запевнили, що Україна підтримує лише дипломатичний шлях врегулювання конфлікту.
"Українські громадяни мешкають по обидва боки лінії розмежування. Їхній мир, безпека та добробут є абсолютним пріоритетом для Української держави", - додав речник українського МЗС Олег Ніколенко.
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