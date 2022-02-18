"Нападу на наші території не плануємо". Секретар РНБО прокоментував евакуацію на Донбасі

22 хвилин(и) тому

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Скріншот відео з брифінгу Олексія Данілова та Ірини Верещук

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що жодних наказів на звільнення українських територій силовим шляхом не було.

"Ми жодного нападу на наші території не плануємо", - повідомив Данілов на брифінгу щодо ситуації на Донбасі.

"У разі, якщо буде прийняте рішення звільняти ці території, то будуть великі жертви серед цивільного населення. Тому такого указу у нашій країні бути не може", - наголосив секретар РНБО.

У пятницю лідери самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" заявили про початок евакуації населення цих територій до Росії через нібито загрозу нападу з боку України.

Україна спростувала такі повідомлення, заявивши, що не планує жодних диверсій на Донбасі.

Подальші провокації

Секретар РНБО не виключив, що можливі точкові провокації з боку Росії та підконтрольних їй ватажків на тимчасово окупованих територіях.

"За нашими даними сьогодні є велика загроза того, що представники Російської Федерації, які там перебувають, будуть провокувати тим чи іншим способом. Вони можуть зробити ті речі, які до наших військових не мають жодного стосунку", - сказав він на брифінгу.

Данілов припустив, що це може бути як підрив автобусу з біженцями, так і обстріл будинків.

"Усі провокації, які будуть зроблені з боку Росії чи з боку тих людей, які знаходяться на окупованій території, до нас не мають жодного відношення", - наголосив Данілов.

Автор фото, Getty Images

Секретар РНБО додав, що не бачить повномасштабного вторгнення на територію нашої країни.

"Ми не бачимо сьогодні повномасштабного вторгнення на територію нашої країни. Можемо сказати, що можливі точкові провокації з боку РФ. Для цього маємо відповідне реагування нашими збройними силами, нашими силами сектору безпеки і оборони", - підкреслив секретар РНБО.

Евакуація з "ДНР" та "ЛНР"

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У пятницю лідери самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" заявили про початок організованого виїзду населення цих територій до Росії.

Вони пояснили такі дії нібито збільшеною загрозою нападу з боку України. Жодних доказів на підтвердження своїх слів вони не надали.

Україна ж наголосила, що не проводить та не планує жодних диверсій на Донбасі.

"Заяви ватажків окупаційних адміністрацій про нібито наступ Збройних сил України та силові сценарії звільнення тимчасово окупованих територій не відповідають дійсності", - заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у відеозверненні у фейсбуці.

За його словами, це підтверджують і спостерігачі ОБСЄ.

В МЗС України запевнили, що Україна підтримує лише дипломатичний шлях врегулювання конфлікту.

"Українські громадяни мешкають по обидва боки лінії розмежування. Їхній мир, безпека та добробут є абсолютним пріоритетом для Української держави", - додав речник українського МЗС Олег Ніколенко.

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