Евакуація з "ДНР" і "ЛНР", Путін зустрівся з Лукашенком, конференція з безпеки Теленовини ВВС 18.02.22
У випуску 16 лютого:
- У так званих "ДНР" і "ЛНР" заявили, що евакуюють населення в Росію через загрозу з боку українських військових. Київ зявляє: наступу не готує.
- Світові лідери зустрічаються на Мюнхенській конференції з безпеки. Криза із Росією - одне з найголовніших питань порядку денного.
- Росія на вихідних проведе пуски балістичних ракет. А сьогодні Путін зустрічається із Лукашенком.
- Чи переживають українці через можливий напад Росії? Сюжет ВВС з прикордоння.
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