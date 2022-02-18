Евакуація з "ДНР" і "ЛНР", Путін зустрівся з Лукашенком, конференція з безпеки Теленовини ВВС 18.02.22

1 година тому

У випуску 16 лютого:

У так званих "ДНР" і "ЛНР" заявили, що евакуюють населення в Росію через загрозу з боку українських військових. Київ зявляє: наступу не готує.

Світові лідери зустрічаються на Мюнхенській конференції з безпеки. Криза із Росією - одне з найголовніших питань порядку денного.

Росія на вихідних проведе пуски балістичних ракет. А сьогодні Путін зустрічається із Лукашенком.

Чи переживають українці через можливий напад Росії? Сюжет ВВС з прикордоння.

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